От Фонда гарантирования вкладов могут потребовать дополнительную доходность за время незаконного управления депозитами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:44
Украинские вкладчики смогут получить дополнительные проценты
От Фонда гарантирования вкладов могут потребовать дополнительную доходность за время незаконного управления депозитами
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:02
если я вижу фамилию Кравец - то дальше не читаю ... этот балабол всегда пиарится на каких-то небылиццах, что в теории типа как можно, но на практике - досвидос.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:57
По ссылке - больше инфо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 21 лис, 2018 20:15
Никому еще не попадался "Календарь рабочих дней банковской системы 2019" от НБУ?
Который с переносами рабочих дней на субботы и выходных дней на понедельники.
В прошлом году он уже в начале ноября был опубликован. А в этом году пока ничего не нашла.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:19
Re: Байки про банки і не тільки....
Аууу! У всех ввели температурный коефициент + к цене на газ? Или только у меня. Где почитать и законно ли это?
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