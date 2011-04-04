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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 300301302303
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:44

Украинские вкладчики смогут получить дополнительные проценты

От Фонда гарантирования вкладов могут потребовать дополнительную доходность за время незаконного управления депозитами

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... -3878155?f
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:02

  greenozon написав:Украинские вкладчики смогут получить дополнительные проценты

От Фонда гарантирования вкладов могут потребовать дополнительную доходность за время незаконного управления депозитами

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... -3878155?f


если я вижу фамилию Кравец - то дальше не читаю ... этот балабол всегда пиарится на каких-то небылиццах, что в теории типа как можно, но на практике - досвидос.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:57

По ссылке - больше инфо

Національний банк: темпи розвитку ринку платіжних карток відображають реальний попит населення на безготівкові розрахунки та інноваційні технології

21.11.2018
прес-реліз

Українці все більше розраховуються безготівково, використовуючи зручні та безпечні інструменти оплати. Як наслідок, за результатами дев’яти місяців 2018 року частка безготівкових розрахунків у загальному обсязі операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, зросла на 5,0 в. п. у порівнянні з підсумком 2017 року (39,3%) та склала 44,3%.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=81801764&cat_id=55838
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:15

Никому еще не попадался "Календарь рабочих дней банковской системы 2019" от НБУ?
Который с переносами рабочих дней на субботы и выходных дней на понедельники.
В прошлом году он уже в начале ноября был опубликован. А в этом году пока ничего не нашла.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:19

Re: Байки про банки і не тільки....

Аууу! У всех ввели температурный коефициент + к цене на газ? Или только у меня. Где почитать и законно ли это?
*******
valya
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:19

Re: Байки про банки і не тільки....

Що зараз у баксах цікавого, укргаз 5% чи є смачніше?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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