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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:33
Та отож бо, що нема
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:08
chipmunk написав:
Та отож бо, що нема
Да ладно. Напишите это на ветке Альфа банка
Живите своим умом!
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zzzzzz
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