Додано: Чет 22 лис, 2018 13:50

Стырено в недрах инета:

Сегодня про шубу и суд (иносказательно).

Итак:

— Алло? Это банк?

— Да, меня зовут Анна, чем я могу вам помочь?

— Вашу шубу съела моль! Я больше не буду платить по кредиту!

***

...Прошло три месяца...

— Встать! Суд идет!

— Ваша честь! Осенью прошлого года я взяла в кредит на пять лет норковую шубу, сезон в ней отходила, все было хорошо. Но за лето шубу съела моль! Поэтому я перестала платить по кредиту и требую от банка компенсацию за принесенный ущерб, моральный ущерб и судебные издержки.

— Почему вы решили, что банк несет ответственность в случае поедания шубы молью?

— Вот здесь, в кредитном договоре, написано, что до момента полного погашения кредита, шуба является собственностью банка. Банк не сохранил свое имущество в должном виде, почему я должна продолжать за него платить?

— Извините, ваша честь, банк возражает! В договоре написано, что вы можете пользоваться шубой? Написано, так в чем же вина банка?

— Ваша честь! Я по вопросам использования шубы у меня к банку претензий нет! Целый сезон я пользовалась шубой, все было хорошо. Но скажите, кто пользуется шубой летом?

— Раз вы пользовались шубой зимой, значит, вы и должны были сохранить ее до следующего сезона!

— Покажите, пожалуйста, в каком пункте договора это прописано? Или у нас с вами есть отдельный договор на доверительное хранение?

— Но использование шубы предполагает ее хранение между сезонами и обработка от моли.

— Ой вэй, Ваша честь, в конце сезона, когда пришло время убирать на хранение зимние вещи, я позвонила в банк, чтобы проконсультироваться по вопросам хранения их имущества. У меня даже есть запись этого разговора.

— Здравствуйте, это банк?

— Да, меня зовут Светлана, чем я могу вам помочь?

— Я брала норковую шубу в кредит, через ваш банк, проверьте, пожалуйста, есть ли задолженность. Номер договора 375 дробь 18 тире три нуля 24185

— Одну минуточку... Циля Эдмундовна??

— Да, это я.

— На сегодняшний день задолженности нет, платежи поступают вовремя. Чем-то еще могу вам помочь?

— Подскажите, пожалуйста, как нужно хранить эту шубу в летний период?

— Извините? Я не знаю. Ну, повесьте ее куда-нибудь.

— Можно я ее в прихожей, в шкафу оставлю? Или есть какие то дополнительные требования по хранению?

— Никаких требований нет, оставьте в шкафу, если вам так удобнее. Что-то еще?

— Нет, спасибо.

— Ваша честь! Банк протестует! Клиентка задала оператору вопрос, в котором она не компетентна!

— Ваша честь! Если оператор банка не компетентна в таких вопросах, почему она не перевела меня на специалиста банка, отвечающего за межсезонное хранение шуб?

— У нас в банке нет такого отдела!

— Очень интересно! Шубы у вас есть, а отдела по хранению нет?

— Протест отклонен!

— А как в вашем представлении мы должны были обеспечить сохранность шубы?

— А почему вы меня об этом спрашиваете? Это ваша шуба, вам и думать надо, как ее сохранить для того, чтобы я могла продолжать ей пользоваться! Вы не озаботились сохранностью своего имущества. А теперь пытаетесь меня сделать виноватой? Не выйдет! За побитую молью шубу я платить не буду!

— Суд удаляется на совещание!