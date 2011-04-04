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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 301302303304
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:33

Re: Байки про банки і не тільки....

Та отож бо, що нема
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:08

  chipmunk написав:Та отож бо, що нема

Да ладно. Напишите это на ветке Альфа банка
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:50

Re: Байки про банки і не тільки....

Стырено в недрах инета:
Сегодня про шубу и суд (иносказательно).
Итак:
— Алло? Это банк?
— Да, меня зовут Анна, чем я могу вам помочь?
— Вашу шубу съела моль! Я больше не буду платить по кредиту!
***
...Прошло три месяца...
— Встать! Суд идет!
— Ваша честь! Осенью прошлого года я взяла в кредит на пять лет норковую шубу, сезон в ней отходила, все было хорошо. Но за лето шубу съела моль! Поэтому я перестала платить по кредиту и требую от банка компенсацию за принесенный ущерб, моральный ущерб и судебные издержки.
— Почему вы решили, что банк несет ответственность в случае поедания шубы молью?
— Вот здесь, в кредитном договоре, написано, что до момента полного погашения кредита, шуба является собственностью банка. Банк не сохранил свое имущество в должном виде, почему я должна продолжать за него платить?
— Извините, ваша честь, банк возражает! В договоре написано, что вы можете пользоваться шубой? Написано, так в чем же вина банка?
— Ваша честь! Я по вопросам использования шубы у меня к банку претензий нет! Целый сезон я пользовалась шубой, все было хорошо. Но скажите, кто пользуется шубой летом?
— Раз вы пользовались шубой зимой, значит, вы и должны были сохранить ее до следующего сезона!
— Покажите, пожалуйста, в каком пункте договора это прописано? Или у нас с вами есть отдельный договор на доверительное хранение?
— Но использование шубы предполагает ее хранение между сезонами и обработка от моли.
— Ой вэй, Ваша честь, в конце сезона, когда пришло время убирать на хранение зимние вещи, я позвонила в банк, чтобы проконсультироваться по вопросам хранения их имущества. У меня даже есть запись этого разговора.
— Здравствуйте, это банк?
— Да, меня зовут Светлана, чем я могу вам помочь?
— Я брала норковую шубу в кредит, через ваш банк, проверьте, пожалуйста, есть ли задолженность. Номер договора 375 дробь 18 тире три нуля 24185
— Одну минуточку... Циля Эдмундовна??
— Да, это я.
— На сегодняшний день задолженности нет, платежи поступают вовремя. Чем-то еще могу вам помочь?
— Подскажите, пожалуйста, как нужно хранить эту шубу в летний период?
— Извините? Я не знаю. Ну, повесьте ее куда-нибудь.
— Можно я ее в прихожей, в шкафу оставлю? Или есть какие то дополнительные требования по хранению?
— Никаких требований нет, оставьте в шкафу, если вам так удобнее. Что-то еще?
— Нет, спасибо.
— Ваша честь! Банк протестует! Клиентка задала оператору вопрос, в котором она не компетентна!
— Ваша честь! Если оператор банка не компетентна в таких вопросах, почему она не перевела меня на специалиста банка, отвечающего за межсезонное хранение шуб?
— У нас в банке нет такого отдела!
— Очень интересно! Шубы у вас есть, а отдела по хранению нет?
— Протест отклонен!
— А как в вашем представлении мы должны были обеспечить сохранность шубы?
— А почему вы меня об этом спрашиваете? Это ваша шуба, вам и думать надо, как ее сохранить для того, чтобы я могла продолжать ей пользоваться! Вы не озаботились сохранностью своего имущества. А теперь пытаетесь меня сделать виноватой? Не выйдет! За побитую молью шубу я платить не буду!
— Суд удаляется на совещание!
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:23

  valya написав:Аууу! У всех ввели температурный коефициент + к цене на газ? Или только у меня. Где почитать и законно ли это?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4503217#p4503217
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:52

Плановані нововведення НБУ щодо валютного регулювання, в малюнках, англ

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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:44

  chipmunk написав:Та отож бо, що нема

чего это? откройте ультру (грн + одна из валют) занесите >=70к грнв эквиваленте, по окончании забираете с карты и закрываете пакет.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Что сейчас есть интересного для валюты короткого, или вообще карточного?
Или типа "лесенки", чтоб можно было относительно оперативно снять?

в Укргазе есть
http://www.ukrgasbank.com/private/deposits/pributkovi/
или
http://www.ukrgasbank.com/private/deposits/prsimka/
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:33

  ol_zy написав:
  chipmunk написав:Та отож бо, що нема

чего это? откройте ультру (грн + одна из валют) занесите >=70к грнв эквиваленте, по окончании забираете с карты и закрываете пакет.

а если есть комфорт фгвл грн и его нехочется закрывать?
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:20

  J написав:
  ol_zy написав:
  chipmunk написав:Та отож бо, що нема

чего это? откройте ультру (грн + одна из валют) занесите >=70к грнв эквиваленте, по окончании забираете с карты и закрываете пакет.

а если есть комфорт фгвл грн и его нехочется закрывать?


Тогда на ощадном 14 дней полежат.
Хотя там же хороший %% на большой срок.
За это время все может поменятся.
Вон в ВТБ сколько нынче хотят за снятие?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:28

  J написав:
  ol_zy написав:
  chipmunk написав:Та отож бо, що нема

чего это? откройте ультру (грн + одна из валют) занесите >=70к грнв эквиваленте, по окончании забираете с карты и закрываете пакет.

а если есть комфорт фгвл грн и его нехочется закрывать?

Для чого погорільця закривати?
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