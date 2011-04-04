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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 302303304305
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:14

  Квесторе_поверніться написав:Для чого погорільця закривати?

что бы получить на шару валютную карту
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  Faceless написав:
chipmunk написав:Аллу боюсь, без комісу фіг забереш :)
Ну ніби як є пакет з доляровою карткою то без проблем, хіба ні?


депозиты Альфы без комиссии , депозиты Укрсоца-с комиссией, но если есть депо в Альфе, то депо Укрсоца(по окончании срока) перекидывают на текущий Альфы и забирал без комиссии. Но лучше проконсультироваться, потому как вроде с НГ депо Укрсоца уже полюбому с комиссией
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:17

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Для чого погорільця закривати?

что бы получить на шару валютную карту

Це яким макаром?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:25

Re: Байки про банки і не тільки....

Гороховский презентовал новый продукт
Iron Bank
Премиальная карта для вип вкладчиков, со своим приложением

Порог входа 400 000 грн/20 000$/20 000€
Карта металлическая
Faceless
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