что бы получить на шару валютную карту
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:14
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:12
депозиты Альфы без комиссии , депозиты Укрсоца-с комиссией, но если есть депо в Альфе, то депо Укрсоца(по окончании срока) перекидывают на текущий Альфы и забирал без комиссии. Но лучше проконсультироваться, потому как вроде с НГ депо Укрсоца уже полюбому с комиссией
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:17
Це яким макаром?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Гороховский презентовал новый продукт
Iron Bank
Премиальная карта для вип вкладчиков, со своим приложением
Порог входа 400 000 грн/20 000$/20 000€
Карта металлическая
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