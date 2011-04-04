что бы получить на шару валютную карту
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:14
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:12
депозиты Альфы без комиссии , депозиты Укрсоца-с комиссией, но если есть депо в Альфе, то депо Укрсоца(по окончании срока) перекидывают на текущий Альфы и забирал без комиссии. Но лучше проконсультироваться, потому как вроде с НГ депо Укрсоца уже полюбому с комиссией
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:17
Це яким макаром?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:25
Re: Байки про банки і не тільки....
Гороховский презентовал новый продукт
Iron Bank
Премиальная карта для вип вкладчиков, со своим приложением
Порог входа 400 000 грн/20 000$/20 000€
Карта металлическая
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:39
А лицензия чья там, в каком ВИП-отделении бурбон будут разливать?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:45
Re: Байки про банки і не тільки....
не хочуть злі люди дати клієнту кілька пакетів , хош новий - закрий старий...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:00
В свете последних новостей актуальнее знать порог выхода.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:03
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:33
Re: Байки про банки і не тільки....
Это все что узнал пока, я так понимаю это на базе того же Универсала
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Сегодня и завтра акция у Миефина по депозитам
|