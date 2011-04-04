Продукт будет запущен на рынок зимой 2019 года.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:40
ИРОНичная карта?
Продукт будет запущен на рынок зимой 2019 года.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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