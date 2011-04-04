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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 303304305306
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:40

ИРОНичная карта?

  Faceless написав:Гороховский презентовал новый продукт
Iron Bank
Премиальная карта для вип вкладчиков, со своим приложением

Порог входа 400 000 грн/20 000$/20 000€
Карта металлическая

:lol:
Продукт будет запущен на рынок зимой 2019 года.
https://psm7.com/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1 ... kinga.html
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Сегодня и завтра акция у Миефина по депозитам

Тільки на 3місячні чи на всі?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:08

  Faceless написав:Сегодня и завтра акция у Миефина по депозитам
https://minfin.com.ua/lp/blackfriday/

5% годовых от вклада на 3мес -- эт 125грн с каждых 10К вложения :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:09

  Faceless написав:Гороховский презентовал новый продукт
Iron Bank
Премиальная карта для вип вкладчиков, со своим приложением

Порог входа 400 000 грн/20 000$/20 000€
Карта металлическая

Мабуть, сума фонда з нового року саме 400 тис буде складати. :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:09

  chipmunk написав:
  Faceless написав:Сегодня и завтра акция у Миефина по депозитам

Тільки на 3місячні чи на всі?

Только на 3 месяца.
Жадность и Отвага!
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