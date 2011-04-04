Продукт будет запущен на рынок зимой 2019 года.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:40
ИРОНичная карта?
Продукт будет запущен на рынок зимой 2019 года.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:08
5% годовых от вклада на 3мес -- эт 125грн с каждых 10К вложения
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:09
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:09
Только на 3 месяца.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:44
И еще какие-то +50грн за левый промо код
В акционнй заявке на оформление депозита нет пункта "промо код", т.е. его даже некуда вписать.
Но на мыло приходит письмо-подтверждение: "Вы стали участником Акции «Бонус к депозиту» от портала «Минфин». Если в данных есть ошибка, сообщите нам в ответе на это письмо"
И в этих данных вписан какой-то незнакомый мне промо код.
Оператор Минфина, которая позвонила мне для подтверждения приема заявки, сказала, что по этому промо коду будут +50грн
В чем я сильно сомневаюсь. Это, скорее всего, промо код данной акции по данному банку.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:28
Це сьогодні, завтра замельдуватись.
А вклад на протязі місяця?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:49
Re: Байки про банки і не тільки....
А не будет ли там математика?
В условии говорится - 5% годовых, а вклады на 3 месяца
Не буде ли бонусом число (5/12)*3 ????
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:02
ИМХО, будет
viewtopic.php?p=4506737#p4506737
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:06
Коллеги! А что можете посоветовать посмотреть для покупок за границей? Валюта расчетов будет третья. Некий баланс между финансовой выгодностью и безгеморностью...
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