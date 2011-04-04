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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 304305306307
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:00

  Goodman написав: А не будет ли там математика?
В условии говорится - 5% годовых, а вклады на 3 месяца
Не буде ли бонусом число (5/12)*3 ????

Там есть специальная таблица условий и ставок для этой акции.
Условия "Черной пятницы":
- вклад открывается ровно на три месяца
- установлены минимальные суммы вкладов
- к процентной ставке банка добавляется + 5%.

Зображення

https://minfin.com.ua/lp/blackfriday/#rec75644866
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 304305306307
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