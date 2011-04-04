Там есть специальная таблица условий и ставок для этой акции.
Условия "Черной пятницы":
- вклад открывается ровно на три месяца
- установлены минимальные суммы вкладов
- к процентной ставке банка добавляется + 5%.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:00
Там есть специальная таблица условий и ставок для этой акции.
Условия "Черной пятницы":
- вклад открывается ровно на три месяца
- установлены минимальные суммы вкладов
- к процентной ставке банка добавляется + 5%.
Жадность и Отвага!
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