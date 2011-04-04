Там есть специальная таблица условий и ставок для этой акции.
Условия "Черной пятницы":
- вклад открывается ровно на три месяца
- установлены минимальные суммы вкладов
- к процентной ставке банка добавляется + 5%.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:00
Там есть специальная таблица условий и ставок для этой акции.
Условия "Черной пятницы":
- вклад открывается ровно на три месяца
- установлены минимальные суммы вкладов
- к процентной ставке банка добавляется + 5%.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:19
lubopytnaya
В ПУМБе не вижу на сумму от 30000 с 15,3%. Есть "доходный" с 15,3% вместе с лояльностью на 3 мес от 200000.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:30
Так ведь банки всегда указывают на Минфине свои самые максимальные проценты.
Везде написано типа "до 19,55% годовых", при этом не указывают, что эта ставка действует только от суммы 200К на срок два года
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:47
в Альянсу зараз нема 16% на 3 міс
звідки та цифра в чорного мінфіна?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:04
ВСе це замануха...який реальний прОцент буде?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:13
В Пумбе на усл по Минфину 30000 15.00% + бонус 5/12*3.
В ОТП ничего стящего не видно, остальных банков нет в наличии.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:37
Бабай теж в грі від 30000 для нових клієнтів.
НовоКомса в прольоті - на 3 місяці немає
Альянс стаки знизив - викреслюєм
Фарс з Альернативним на 3 місяці у грі
Найапетитніше вигд=лядає Бабай, потім ПУМб і Фарс в призах.
ОТП, Албянс і НовоКомсу - викреслюєм.
Все правильно?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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