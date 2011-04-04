Там есть специальная таблица условий и ставок для этой акции.
Условия "Черной пятницы":
- вклад открывается ровно на три месяца
- установлены минимальные суммы вкладов
- к процентной ставке банка добавляется + 5%.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:00
Там есть специальная таблица условий и ставок для этой акции.
Условия "Черной пятницы":
- вклад открывается ровно на три месяца
- установлены минимальные суммы вкладов
- к процентной ставке банка добавляется + 5%.
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:19
lubopytnaya
В ПУМБе не вижу на сумму от 30000 с 15,3%. Есть "доходный" с 15,3% вместе с лояльностью на 3 мес от 200000.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:30
Так ведь банки всегда указывают на Минфине свои самые максимальные проценты.
Везде написано типа "до 19,55% годовых", при этом не указывают, что эта ставка действует только от суммы 200К на срок два года
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:47
в Альянсу зараз нема 16% на 3 міс
звідки та цифра в чорного мінфіна?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:04
ВСе це замануха...який реальний прОцент буде?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:13
В Пумбе на усл по Минфину 30000 15.00% + бонус 5/12*3.
В ОТП ничего стящего не видно, остальных банков нет в наличии.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:37
Бабай теж в грі від 30000 для нових клієнтів.
НовоКомса в прольоті - на 3 місяці немає
Альянс стаки знизив - викреслюєм
Фарс з Альернативним на 3 місяці у грі
Найапетитніше вигд=лядає Бабай, потім ПУМб і Фарс в призах.
ОТП, Албянс і НовоКомсу - викреслюєм.
Все правильно?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 24 лис, 2018 01:25
Процент будет такой, какой указан в банке. Минус кролячий налог.
А на карту Привата (или кому куда) поступит дополнительная сумма, рассчитанная по формуле:
(сумма вклада) х (кол-во дней) х 5
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.........................36500
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 24 лис, 2018 06:22
Re: Байки про банки і не тільки....
Так и есть :
Например для ПУМБА - заявлено 1.0 бонуса , по Ч/П дадут 1.25
Стандартный бонус не более 25% "on"
+ ТРИ МЕСЯЦА -> Грудень СИчень и Лютый , в лютому 28 дней - И ТУТ НЕДОБОР.
От года размещения более справедливо - там указывается ПРОСТО ПРОЦЕНТ ОТ СУММЫ ВКЛАДА.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 24 лис, 2018 06:27
Re: Байки про банки і не тільки....
Это просто НАШ ОТВЕТ ЧИМБЕРЛЕНУ
Минфин не смог пройти мимо , сделали АКЦИЮ по желанию банков.
Банк заинтересован только в коротких депах , ведь мега ставки 17,5....18,0 НЕ НАВСЕГДА. Ощад и Приват - монолиты в этом деле , стоят на смерть - ни пяди процента людям. + в Ощаде Пышный поставлен по политической квоте - скоро ему на спок1й.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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