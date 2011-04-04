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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 24 лис, 2018 09:16
Goodman написав: lubopytnaya написав:
(сумма вклада) х (кол-во дней) х 5
------------------------------------------------
.........................36500
Так и есть :
Например для ПУМБА - заявлено 1.0 бонуса , по Ч/П дадут 1.25
Стандартный бонус не более 25% "on"
+ ТРИ МЕСЯЦА -> Грудень СИчень и Лютый , в лютому 28 дней - И ТУТ НЕДОБОР.
От года размещения более справедливо - там указывается ПРОСТО ПРОЦЕНТ ОТ СУММЫ ВКЛАДА.
Тема Пишний-геть може бути піднята лише в кінці року 2019.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 13:36
la9 написав:
Коллеги! А что можете посоветовать посмотреть для покупок за границей? Валюта расчетов будет третья. Некий баланс между финансовой выгодностью и безгеморностью...
Приват. Нет платы за конвертацию.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 14:14
lubopytnaya написав:
А на карту Привата (или кому куда) поступит дополнительная сумма, рассчитанная по формуле:
(сумма вклада) х (кол-во дней) х 5
------------------------------------------------.........................
36500
Бонус от Минфина считается иначе.
Когда согласно подобного расчета за больше чем полугодовой (по дням 190 дней) депозит я получил иную сумму, запросил разъяснить методику расчета.
Ответ Минфина на мой личный запрос.При подтверждения вклада на портале Вы указали, что срок размещения Вашего вклада 6 мес. Так как бонус выплачивается за полные месяцы размещения вклада.
Пример расчета:
(сумма вклада)грн. / 12 мес. * 6 мес . * 2% / 100 = (бонус)грн. + 100 грн. (за использование промо-кода) = (общая сумма) грн.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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ruvex
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Додано: Суб 24 лис, 2018 15:01
ruvex написав:
Пример расчета:
(сумма вклада)грн. / 12 мес. * 6 мес . * 2% / 100 = (бонус)грн. + 100 грн. (за использование промо-кода) = (общая сумма) грн.
Зачем делить на 100 ?
В таком случае бонус от 10 000 грн будет 1грн
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MYan
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Додано: Суб 24 лис, 2018 15:26
MYan написав: ruvex написав:
Пример расчета:
(сумма вклада)грн. / 12 мес. * 6 мес . * 2% / 100 = (бонус)грн. + 100 грн. (за использование промо-кода) = (общая сумма) грн.
Зачем делить на 100 ?
В таком случае бонус от 10 000 грн будет 1грн
Почему 1 грн? Будет 100.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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ruvex
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Додано: Суб 24 лис, 2018 15:35
ruvex
(сумма вклада)грн. / 12 мес. * 6 мес . * 2% / 100
=
10 000грн / 12м = 833,333
833,333 * 6м = 5 000
5 000 * 2% = 100
100 / 100 = 1 грн
Надо делить на 100 или не надо???
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MYan
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Додано: Суб 24 лис, 2018 15:38
ruvex
Вроде понял
2% Вы расписали как 2/100
Сразу не понял
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MYan
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