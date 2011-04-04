Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
lubopytnaya написав:(сумма вклада) х (кол-во дней) х 5 ------------------------------------------------ .........................36500
Так и есть : Например для ПУМБА - заявлено 1.0 бонуса , по Ч/П дадут 1.25 Стандартный бонус не более 25% "on" + ТРИ МЕСЯЦА -> Грудень СИчень и Лютый , в лютому 28 дней - И ТУТ НЕДОБОР. От года размещения более справедливо - там указывается ПРОСТО ПРОЦЕНТ ОТ СУММЫ ВКЛАДА.
Тема Пишний-геть може бути піднята лише в кінці року 2019.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
lubopytnaya написав:А на карту Привата (или кому куда) поступит дополнительная сумма, рассчитанная по формуле:
(сумма вклада) х (кол-во дней) х 5 ------------------------------------------------ .........................36500
Бонус от Минфина считается иначе. Когда согласно подобного расчета за больше чем полугодовой (по дням 190 дней) депозит я получил иную сумму, запросил разъяснить методику расчета. Ответ Минфина на мой личный запрос. При подтверждения вклада на портале Вы указали, что срок размещения Вашего вклада 6 мес. Так как бонус выплачивается за полные месяцы размещения вклада. Пример расчета: (сумма вклада)грн. / 12 мес. * 6 мес . * 2% = (бонус)грн. + 100 грн. (за использование промо-кода) = (общая сумма) грн.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 24 лис, 2018 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Если человек пишет 2% то должно присутствовать /100 В большинстве случаев просто в формулах подставляют 0,02 (это и есть 2 процента). Когда видим призывы на мегаставки от банков - смотрим на вещи реально - на выхлопе любая ставка (или доход) умножается на 0,805. Число меньше 1 , идет потеря на налоги.
Чего потеря, а патриотизм? Налог обезличен , в зачет челу он не идет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Oktawa написав:А не подскажите : в какой срок нужно заключить депозит? А то я только сейчас подала заявку, на почту пришёл ответ от Минфина, успею ли открыть депозит с бонусом 5% ?
30 дней.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/