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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 306307308309
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:59

ПРиклад маніпулятивної статті
http://versii.com/news/387016/
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ну что, курс пошел вверх, как и ожидалось
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:в Ощаде Пышный поставлен по политической квоте


можна із цього моменту поподробніше?
виявляється його просунули? :?!
хто коли і як
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:42

  greenozon написав:
  Goodman написав:в Ощаде Пышный поставлен по политической квоте


можна із цього моменту поподробніше?
виявляється його просунули? :?!
хто коли і як


Кроль. Сразу как начали дерибанить. Это человек кроля.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:56

Наша відповідь пу - зберігати спокій...завтра ювілей гілки.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:58

  Квесторе_поверніться написав:Наша відповідь пу - зберігати спокій...завтра ювілей гілки.


Было бы неплохо по такому поводу поднять ставки по депозитам
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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