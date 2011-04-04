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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:59
ПРиклад маніпулятивної статті
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:02
ну что, курс пошел вверх, как и ожидалось
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:29
Re: Байки про банки і не тільки....
можна із цього моменту поподробніше?
виявляється його просунули? !
хто коли і як
+50грн !
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:42
Кроль. Сразу как начали дерибанить. Это человек кроля.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:56
Наша відповідь пу - зберігати спокій...завтра ювілей гілки.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:58
Было бы неплохо по такому поводу поднять ставки по депозитам
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:17
Re: Байки про банки і не тільки....
Спасибо, лаконично и точно. Я даже гуглить не стал.
??????? Абы не заморозили.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:17
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:18
Таки ввели військовий стан
В законі про ВС є про відчуження майна та цінностей
4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка;
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:20
Ще не ввели. Це тільки Указ, йомо має затвердити ВР.
І де там ви побачили про відчуження майта й цінностей?
В Законі є шоста стаття, де сказано, що ВИЧЕРПНИЙ перелік допустимих обмежень прав і свобод має бути в Указі Президента про введення ВС.
В Указі цього немає. То ж не брешіть і не нагнітайте
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