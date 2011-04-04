Додано: Пон 26 лис, 2018 16:03

Квесторе_поверніться написав: Kripo написав: Однако велика вероятность, на мой взгляд, что через пару дней курс вернеться назад.. Однако велика вероятность, на мой взгляд, что через пару дней курс вернеться назад..

Ви про курс бариг чи курс НБУ? Ви про курс бариг чи курс НБУ?

социальный доллар по 13?!Надеюсь оба курсa приползут обратно. Санкции надеюсь против России введут, моряков отдадут, черз год.Положа руку на сердце...Понятно что юридически имели право, и русские подлые кровавые твари...Но что эти катера в азовском море меняли?! Там кроме рыбаков им контролировать некого. Pусских военных кораблей в 10 раз больше, воздух простреливается, у России 3 тысячи самолетов а у нас 20, в случае даже локальной напряженности, как было во время боев под Мариуполем, эти лодки безполезны. Вот, с такой радостью туда завели в прошлый раз такие катера, потом по земле привезли бронированную яхту, теперь еще послали, зачем?!!! Конвоировать сухогрузы через керченский пролив?! Не давать досматривать суда?!Нужно было всему миру показать что Россия нарушила еще один договор и дефакто контролирует как керченский пролив так и азовскoe море? Вызвали реакцию, показали всему миру, убедились сами... Понятное дело, россияне расписались сами в своих преступлениях. Но, на человеческом языке это и называется "провакация"...Порошенко этот инцидент, поставившей жирную точку в вопросе "кто контролирует азовское море" не принесет полит. диведентов - "всепоропальцы" против шума, а "патриоты" будут недовольны "малой реакцией", но может помочь Гриценко. Хотя Ю.Т. тоже жесткую позицию заняла.