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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 308309310311
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:03

  Квесторе_поверніться написав:
  Kripo написав:Однако велика вероятность, на мой взгляд, что через пару дней курс вернеться назад..

Ви про курс бариг чи курс НБУ?


социальный доллар по 13?! :wink:

Надеюсь оба курсa приползут обратно. Санкции надеюсь против России введут, моряков отдадут, черз год.

Положа руку на сердце...
Понятно что юридически имели право, и русские подлые кровавые твари...

Но что эти катера в азовском море меняли?! Там кроме рыбаков им контролировать некого. Pусских военных кораблей в 10 раз больше, воздух простреливается, у России 3 тысячи самолетов а у нас 20, в случае даже локальной напряженности, как было во время боев под Мариуполем, эти лодки безполезны. Вот, с такой радостью туда завели в прошлый раз такие катера, потом по земле привезли бронированную яхту, теперь еще послали, зачем?!!! Конвоировать сухогрузы через керченский пролив?! Не давать досматривать суда?!

Нужно было всему миру показать что Россия нарушила еще один договор и дефакто контролирует как керченский пролив так и азовскoe море? Вызвали реакцию, показали всему миру, убедились сами... Понятное дело, россияне расписались сами в своих преступлениях. Но, на человеческом языке это и называется "провакация"... :?


Порошенко этот инцидент, поставившей жирную точку в вопросе "кто контролирует азовское море" не принесет полит. диведентов - "всепоропальцы" против шума, а "патриоты" будут недовольны "малой реакцией", но может помочь Гриценко. Хотя Ю.Т. тоже жесткую позицию заняла.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:23

  Faceless написав:
  Ukrainian написав:Таки ввели військовий стан

https://www.president.gov.ua/documents/3902018-25574


Ще не ввели. Це тільки Указ, йомо має затвердити ВР.


Голосование в 16:00, однако в Указе ввести ВП "з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року воєнний стан в Україні строком на 60 діб до 14 години 00 хвилин 25 січня 2019 року."
Потом тех манифестантов возле посольства можно упаковывать. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:12

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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:58

  IMPRINTER написав:ruvex

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с автопролонгацией))
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