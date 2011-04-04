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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 308309310311
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:23

  Faceless написав:
  Ukrainian написав:Таки ввели військовий стан

https://www.president.gov.ua/documents/3902018-25574


Ще не ввели. Це тільки Указ, йомо має затвердити ВР.


Голосование в 16:00, однако в Указе ввести ВП "з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року воєнний стан в Україні строком на 60 діб до 14 години 00 хвилин 25 січня 2019 року."
Потом тех манифестантов возле посольства можно упаковывать. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:12

ruvex

уже говорят с 9.00 28.11.2018 г. на 30 дней
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:58

  IMPRINTER написав:ruvex

уже говорят с 9.00 28.11.2018 г. на 30 дней

с автопролонгацией))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:20

  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:ruvex

уже говорят с 9.00 28.11.2018 г. на 30 дней

с автопролонгацией))

А Бонус от Минфина?
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:33

  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:ruvex

уже говорят с 9.00 28.11.2018 г. на 30 дней

с автопролонгацией))

но там есть досрочка! :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:55

  clientage написав:
  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:ruvex

уже говорят с 9.00 28.11.2018 г. на 30 дней

с автопролонгацией))

но там есть досрочка! :wink:

С потерей процентов :mrgreen:
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  #<1 ... 308309310311
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