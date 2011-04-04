|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:23
Faceless написав:
Ще не ввели. Це тільки Указ, йомо має затвердити ВР.
Голосование в 16:00, однако в Указе ввести ВП "з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року воєнний стан в Україні строком на 60 діб до 14 години 00 хвилин 25 січня 2019 року."
Потом тех манифестантов возле посольства можно упаковывать.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6787
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 940 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:12
ruvex
уже говорят с 9.00 28.11.2018 г. на 30 дней
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35423
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5636 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:58
IMPRINTER написав:ruvex
уже говорят с 9.00 28.11.2018 г. на 30 дней
с автопролонгацией))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1829
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 26 лис, 2018 20:20
Мизантрóп написав: IMPRINTER написав:ruvex
уже говорят с 9.00 28.11.2018 г. на 30 дней
с автопролонгацией))
А Бонус от Минфина?
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6787
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 940 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лис, 2018 20:33
Мизантрóп написав: IMPRINTER написав:ruvex
уже говорят с 9.00 28.11.2018 г. на 30 дней
с автопролонгацией))
но там есть досрочка!
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26465
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2108 раз.
- Подякували: 3017 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 26 лис, 2018 20:55
clientage написав: Мизантрóп написав: IMPRINTER написав:ruvex
уже говорят с 9.00 28.11.2018 г. на 30 дней
с автопролонгацией))
но там есть досрочка!
С потерей процентов
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8451
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 1165 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|242
|203695
|
|
|50
|72413
|
|
|18
|16820
|
|