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Верховная Рада впервые в истории проголосовала за введение военного положения не на всей территории Украины (в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях и во внутренних водах Украины) на 30 дней!
clientage написав:Верховная Рада впервые в истории проголосовала за введение военного положения не на всей территории Украины (в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях и во внутренних водах Украины) на 30 дней!
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Міжнародний арбітраж ухвалив безпрецедентне рішення про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів США.
Рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації, ухвалив Арбітражний трибунал у Парижі у своєму рішенні від 26 листопада 2018 року. Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.