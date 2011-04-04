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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 309310311312>
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:12

ruvex

уже говорят с 9.00 28.11.2018 г. на 30 дней
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:58

  IMPRINTER написав:ruvex

уже говорят с 9.00 28.11.2018 г. на 30 дней

с автопролонгацией))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:20

  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:ruvex

уже говорят с 9.00 28.11.2018 г. на 30 дней

с автопролонгацией))

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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:33

  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:ruvex

уже говорят с 9.00 28.11.2018 г. на 30 дней

с автопролонгацией))

но там есть досрочка! :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:55

  clientage написав:
  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:ruvex

уже говорят с 9.00 28.11.2018 г. на 30 дней

с автопролонгацией))

но там есть досрочка! :wink:

С потерей процентов :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:45

Верховная Рада впервые в истории проголосовала за введение военного положения не на всей территории Украины (в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях и во внутренних водах Украины) на 30 дней!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:51

  clientage написав:Верховная Рада впервые в истории проголосовала за введение военного положения не на всей территории Украины (в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях и во внутренних водах Украины) на 30 дней!


Херсон пропустили
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:19

По аналогии с ВТБ?

Міжнародний арбітраж ухвалив безпрецедентне рішення про стягнення з РФ на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів США.

Рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків Ощадбанку, завданих внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації, ухвалив Арбітражний трибунал у Парижі у своєму рішенні від 26 листопада 2018 року. Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.
Полностью ...
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:ruvex

уже говорят с 9.00 28.11.2018 г. на 30 дней

с автопролонгацией))

Но без бонуса за продление)
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:56

Re: Байки про банки і не тільки....

clientage написав:Верховная Рада впервые в истории проголосовала за введение военного положения не на всей территории Украины (в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях и во внутренних водах Украины) на 30 дней!
Чому в АР Крим не ввели?
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