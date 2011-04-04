Додано: Вів 27 лис, 2018 11:47

Слава Квестору! Хай живе Квестор - кращий на порталі.

В честь ювілею гілки (10 років в топах) військовий стан вводять тільки завтра.

Ну і Різдвяний піст також...тільки завтра розпочинається.

Так що випєм сьогодні за здоровячко Метра.