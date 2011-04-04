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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 309310311312
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:03

  Zochan написав:
clientage написав:Верховная Рада впервые в истории проголосовала за введение военного положения не на всей территории Украины (в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях и во внутренних водах Украины) на 30 дней!
Чому в АР Крим не ввели?

Там вже пізно
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:47

Слава Квестору! Хай живе Квестор - кращий на порталі.
В честь ювілею гілки (10 років в топах) військовий стан вводять тільки завтра.
Ну і Різдвяний піст також...тільки завтра розпочинається.
Так що випєм сьогодні за здоровячко Метра.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:48

  Квесторе_поверніться написав:Слава Квестору! Хай живе Квестор - кращий на порталі.
В честь ювілею гілки (10 років в топах) військовий стан вводять тільки завтра.
Ну і Різдвяний піст також...тільки завтра розпочинається.
Так що випєм сьогодні за здоровячко Метра.

:!: :!: :!:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:18

  Квесторе_поверніться написав:Слава Квестору! Хай живе Квестор - кращий на порталі.
В честь ювілею гілки (10 років в топах) військовий стан вводять тільки завтра.
Ну і Різдвяний піст також...тільки завтра розпочинається.
Так що випєм сьогодні за здоровячко Метра.

Ювілей сьогодні неспроста
Тут взагалі унікальний ювілей
https://m.gordonua.com/ukr/news/society ... 37002.html
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:57

Happy Birhday, ветка!

  Квесторе_поверніться написав:Так що вип'єм сьогодні за здоровячко Метра.

Зображення
quaestor (or questor), noun, Roman History.
- one of two subordinates of the consuls serving as public prosecutors in certain criminal cases.
- (later) one of the public magistrates in charge of the state funds, as treasury officers or those attached to the consuls and provincial governors.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Слава Квестору!


Квестору Слава!
Слава грошам!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Слава Квестору!

Хисту і наснаги чолов'язі! Хай вертається :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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