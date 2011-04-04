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clientage написав:Верховная Рада впервые в истории проголосовала за введение военного положения не на всей территории Украины (в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях и во внутренних водах Украины) на 30 дней!
Слава Квестору! Хай живе Квестор - кращий на порталі. В честь ювілею гілки (10 років в топах) військовий стан вводять тільки завтра. Ну і Різдвяний піст також...тільки завтра розпочинається. Так що випєм сьогодні за здоровячко Метра.
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Квесторе_поверніться написав:Слава Квестору! Хай живе Квестор - кращий на порталі. В честь ювілею гілки (10 років в топах) військовий стан вводять тільки завтра. Ну і Різдвяний піст також...тільки завтра розпочинається. Так що випєм сьогодні за здоровячко Метра.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Квесторе_поверніться написав:Слава Квестору! Хай живе Квестор - кращий на порталі. В честь ювілею гілки (10 років в топах) військовий стан вводять тільки завтра. Ну і Різдвяний піст також...тільки завтра розпочинається. Так що випєм сьогодні за здоровячко Метра.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Так що вип'єм сьогодні за здоровячко Метра.
quaestor (or questor), noun, Roman History. - one of two subordinates of the consuls serving as public prosecutors in certain criminal cases. - (later) one of the public magistrates in charge of the state funds, as treasury officers or those attached to the consuls and provincial governors.