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clientage написав:Верховная Рада впервые в истории проголосовала за введение военного положения не на всей территории Украины (в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях и во внутренних водах Украины) на 30 дней!
Слава Квестору! Хай живе Квестор - кращий на порталі. В честь ювілею гілки (10 років в топах) військовий стан вводять тільки завтра. Ну і Різдвяний піст також...тільки завтра розпочинається. Так що випєм сьогодні за здоровячко Метра.
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Квесторе_поверніться написав:Слава Квестору! Хай живе Квестор - кращий на порталі. В честь ювілею гілки (10 років в топах) військовий стан вводять тільки завтра. Ну і Різдвяний піст також...тільки завтра розпочинається. Так що випєм сьогодні за здоровячко Метра.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Квесторе_поверніться написав:Слава Квестору! Хай живе Квестор - кращий на порталі. В честь ювілею гілки (10 років в топах) військовий стан вводять тільки завтра. Ну і Різдвяний піст також...тільки завтра розпочинається. Так що випєм сьогодні за здоровячко Метра.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Так що вип'єм сьогодні за здоровячко Метра.
quaestor (or questor), noun, Roman History. - one of two subordinates of the consuls serving as public prosecutors in certain criminal cases. - (later) one of the public magistrates in charge of the state funds, as treasury officers or those attached to the consuls and provincial governors.
Національний банк України відніс "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних.
Про це ЕП повідомив співрозмовник на банківському ринку.
"Регулятор відніс "ВТБ" до категорії неплатоспроможних. У середу зранку буде введена тимчасова адміністрація", - повідомив співрозмовник.
ВТБ — найбільша фінансова група РФ, яку контролює уряд Росії.
Підрозділи ВТБ є по всьому світу, а сама група входила до переліку 500 найбільших компаній світу за версією Financial Times (FT Global 500).
В Україні свою експансію група почала у 2005 році. У 2006 році ВТБ придбав у Петра Порошенка банк "Мрія", який на той час входив до групи великих.
Чотири роки тому російський ВТБ банк був одним з найсильніших гравців українського ринку з великими промисловими клієнтами, а його активи перевищували 30 млрд грн.
Нагадаємо, 5 листопада "ВТБ Банк" був змушений ввести комісії та ліміти на зняття готівки, що спрямовано на стримування відтоку коштів клієнтів.
Раніше повідомлялося, що апеляційний суд Києва наклав арешт на акції дочірніх підприємств "ВТБ", "Промінвестбанку" та "Сбербанку". Позивачами виступили близько 18 українських компаній і колишній керівник націоналізованого "Приватбанку" Олександр Дубілет, які заявили про втрату своїх активів в Криму після окупації Росією.
Банки одразу подали касаційні скарги на рішення Апеляційного суду Києва про арешт їхніх акцій.