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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 309310311312
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:03

  Zochan написав:
clientage написав:Верховная Рада впервые в истории проголосовала за введение военного положения не на всей территории Украины (в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях и во внутренних водах Украины) на 30 дней!
Чому в АР Крим не ввели?

Там вже пізно
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:47

Слава Квестору! Хай живе Квестор - кращий на порталі.
В честь ювілею гілки (10 років в топах) військовий стан вводять тільки завтра.
Ну і Різдвяний піст також...тільки завтра розпочинається.
Так що випєм сьогодні за здоровячко Метра.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:48

  Квесторе_поверніться написав:Слава Квестору! Хай живе Квестор - кращий на порталі.
В честь ювілею гілки (10 років в топах) військовий стан вводять тільки завтра.
Ну і Різдвяний піст також...тільки завтра розпочинається.
Так що випєм сьогодні за здоровячко Метра.

:!: :!: :!:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:18

  Квесторе_поверніться написав:Слава Квестору! Хай живе Квестор - кращий на порталі.
В честь ювілею гілки (10 років в топах) військовий стан вводять тільки завтра.
Ну і Різдвяний піст також...тільки завтра розпочинається.
Так що випєм сьогодні за здоровячко Метра.

Ювілей сьогодні неспроста
Тут взагалі унікальний ювілей
https://m.gordonua.com/ukr/news/society ... 37002.html
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:57

Happy Birhday, ветка!

  Квесторе_поверніться написав:Так що вип'єм сьогодні за здоровячко Метра.

Зображення
quaestor (or questor), noun, Roman History.
- one of two subordinates of the consuls serving as public prosecutors in certain criminal cases.
- (later) one of the public magistrates in charge of the state funds, as treasury officers or those attached to the consuls and provincial governors.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:32

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Слава Квестору!


Квестору Слава!
Слава грошам!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Слава Квестору!

Хисту і наснаги чолов'язі! Хай вертається :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:23

невже їм вдасться?

ВТБ оставляет за собой право обратиться в суд за взысканием с Порошенко расходов на покупку у него банка в 2006г


https://interfax.com.ua/news/economic/548562.html
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:16

  d_12 написав:
ВТБ оставляет за собой право обратиться в суд за взысканием с Порошенко расходов на покупку у него банка в 2006г


https://interfax.com.ua/news/economic/548562.html

поздно пить боржоми...
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/27/643049/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:22

ВТБ - ФСЁ?!

Національний банк України відніс "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних.

Про це ЕП повідомив співрозмовник на банківському ринку.

"Регулятор відніс "ВТБ" до категорії неплатоспроможних. У середу зранку буде введена тимчасова адміністрація", - повідомив співрозмовник.

ВТБ — найбільша фінансова група РФ, яку контролює уряд Росії.

Підрозділи ВТБ є по всьому світу, а сама група входила до переліку 500 найбільших компаній світу за версією Financial Times (FT Global 500).

В Україні свою експансію група почала у 2005 році. У 2006 році ВТБ придбав у Петра Порошенка банк "Мрія", який на той час входив до групи великих.

Чотири роки тому російський ВТБ банк був одним з найсильніших гравців українського ринку з великими промисловими клієнтами, а його активи перевищували 30 млрд грн.

Нагадаємо, 5 листопада "ВТБ Банк" був змушений ввести комісії та ліміти на зняття готівки, що спрямовано на стримування відтоку коштів клієнтів.

Раніше повідомлялося, що апеляційний суд Києва наклав арешт на акції дочірніх підприємств "ВТБ", "Промінвестбанку" та "Сбербанку". Позивачами виступили близько 18 українських компаній і колишній керівник націоналізованого "Приватбанку" Олександр Дубілет, які заявили про втрату своїх активів в Криму після окупації Росією.

Банки одразу подали касаційні скарги на рішення Апеляційного суду Києва про арешт їхніх акцій.

Напередодні ВТБ пригрозив подати до міжнародного суду на Петра Порошенка.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/27/643049/
Кассандра
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