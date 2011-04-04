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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 27 лис, 2018 17:43
Re: Байки про банки і не тільки....
Ху некст? піб, сбєр, алла?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:55
100%.
тем более, чубатый клоун, наконец-то, свалил
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:49
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:01
Історичне рішення в день ювілею гілки...це символічно і підтверджує сакраментальне
Ніхто не знає майбутнього.
В списках Квестора ВТБ завжди був як найнадійніший.
Як за 5 років змінився ланшафт БС.
А банку ВТБ на смітник викинув власник - супостат пу, не підтримав ліквідністю в тяжку хвилину.
Здивувала гарантована сума - 942,7 млн грн.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:03
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:29
Re: Байки про банки і не тільки....
я даже не помню сколько лет я не вынимала деньги с ВТБ. постоянная пролонгация шла
печально... наверно со сбера заберу с этим вп х\з что завтра придумают
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:10
Да давно пора - фактическая война с рашкой идёт с 2014 года, с соответствующими рисками в украинских банках, в которых есть хоть часть государства агрессора в уставном фонде
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