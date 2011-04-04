RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 310311312313
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:31

курс доллара НБУ на 28.11 - 2810.5334
demichh
 
Повідомлень: 1869
З нами з: 09.12.10
Подякував: 108 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:43

Re: Байки про банки і не тільки....

Ху некст? піб, сбєр, алла?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8010
З нами з: 15.04.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:55

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Слава Квестору!

Хисту і наснаги чолов'язі! Хай вертається :)

100%.
тем более, чубатый клоун, наконец-то, свалил
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13343
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1793 раз.
Подякували: 3761 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:49

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35428
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5637 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:01

  IMPRINTER написав:https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=82575922&cat_id=55838

Історичне рішення в день ювілею гілки...це символічно і підтверджує сакраментальне
Ніхто не знає майбутнього.
В списках Квестора ВТБ завжди був як найнадійніший.
Як за 5 років змінився ланшафт БС.
А банку ВТБ на смітник викинув власник - супостат пу, не підтримав ліквідністю в тяжку хвилину.
Здивувала гарантована сума - 942,7 млн грн.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26556
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:03

  chipmunk написав:Ху некст? піб, сбєр, алла?

Найслабший тут ПІБ.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26556
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:29

Re: Байки про банки і не тільки....

я даже не помню сколько лет я не вынимала деньги с ВТБ. постоянная пролонгация шла

печально... наверно со сбера заберу с этим вп х\з что завтра придумают
brainybird
 
Повідомлень: 566
З нами з: 13.03.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:10

  brainybird написав:я даже не помню сколько лет я не вынимала деньги с ВТБ. постоянная пролонгация шла

печально... наверно со сбера заберу с этим вп х\з что завтра придумают

Да давно пора - фактическая война с рашкой идёт с 2014 года, с соответствующими рисками в украинских банках, в которых есть хоть часть государства агрессора в уставном фонде
Stringer
 
Повідомлень: 8485
З нами з: 23.01.13
Подякував: 252 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:57

  brainybird написав:я даже не помню сколько лет я не вынимала деньги с ВТБ. постоянная пролонгация шла

печально... наверно со сбера заберу с этим вп х\з что завтра придумают


Я тоже буду забирать с укрексима и кредитвеста; много рисков перед выборами плюс военное положение

С привата сегодня прислали смс «не можуть виконати замовлення я просять обрати інший день» заказывал доллары через п24 ; перед этим два раза забирал зимой и весной этого года работало как часы
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7318
З нами з: 18.06.08
Подякував: 10 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:08

  Ukrainian написав:
  brainybird написав:я даже не помню сколько лет я не вынимала деньги с ВТБ. постоянная пролонгация шла

печально... наверно со сбера заберу с этим вп х\з что завтра придумают


Я тоже буду забирать с укрексима и кредитвеста; много рисков перед выборами плюс военное положение

С привата сегодня прислали смс «не можуть виконати замовлення я просять обрати інший день» заказывал доллары через п24 ; перед этим два раза забирал зимой и весной этого года работало как часы

Шож там за такие милярды лимонские лежат у вас в наших банках, что четыре года все выводите и выводите, все время пестите тут об этом постоянно, а вывести все никак не сподобитесь?
Ольгинскую зарплату стремно было держать в мокшанских банках, так все время сюда загоняли?
Хозяин неадекватен - может и покарать больно
Stringer
 
Повідомлень: 8485
З нами з: 23.01.13
Подякував: 252 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 310311312313
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
242 203726
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 14:22
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 72426
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 16826
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10503)
28.11.2018 00:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.