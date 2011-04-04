Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
brainybird написав:я даже не помню сколько лет я не вынимала деньги с ВТБ. постоянная пролонгация шла
печально... наверно со сбера заберу с этим вп х\з что завтра придумают
Я тоже буду забирать с укрексима и кредитвеста; много рисков перед выборами плюс военное положение
С привата сегодня прислали смс «не можуть виконати замовлення я просять обрати інший день» заказывал доллары через п24 ; перед этим два раза забирал зимой и весной этого года работало как часы
Ukrainian написав:От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери. Кацапи нам не брати і не друзі.
Как вас сильно то задело, чувствуется когда личные интересы задевает.
По теме, в сбере ничего нет, рискованно было, в ПиБе как ввели ограничения все вывели, БМ - кормилец бессмертный тоже все, что и росиянского меню осталось - Альфа - последний частный банк в России из 15 крупнейших, и банчик этого, водочного короля... В Aльфе еще есть, но как-то сцыкатно (прошу у дам прощения) думаю и там обнулить... https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bfe5e6c9a7947b135a010f0?from=newsfeed
Востаннє редагувалось Kripo в Сер 28 лис, 2018 15:21, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Понятно. Но то что в Проминвесте лежат непонятно, смысл в щекотании себе нервов, не будет в следующем году этого банка, зачем хозяину бизнеса вещь, которая по ограничениям законодательства не может приносить хозяину прибыль, чемодан без ручки.