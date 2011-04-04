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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:36

  Ukrainian написав:
  brainybird написав:я даже не помню сколько лет я не вынимала деньги с ВТБ. постоянная пролонгация шла

печально... наверно со сбера заберу с этим вп х\з что завтра придумают


Я тоже буду забирать с укрексима и кредитвеста; много рисков перед выборами плюс военное положение

С привата сегодня прислали смс «не можуть виконати замовлення я просять обрати інший день» заказывал доллары через п24 ; перед этим два раза забирал зимой и весной этого года работало как часы


  Ukrainian написав:От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери.
Кацапи нам не брати і не друзі.


Как вас сильно то задело, чувствуется когда личные интересы задевает.

По теме, в сбере ничего нет, рискованно было, в ПиБе как ввели ограничения все вывели, БМ - кормилец бессмертный тоже все, что и росиянского меню осталось - Альфа - последний частный банк в России из 15 крупнейших, и банчик этого, водочного короля... В Aльфе еще есть, но как-то сцыкатно (прошу у дам прощения) думаю и там обнулить... https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bfe5e6c9a7947b135a010f0?from=newsfeed
Востаннє редагувалось Kripo в Сер 28 лис, 2018 15:21, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:49

Re: Байки про банки і не тільки....

укрэксим. странно. но у меня все под фонд должен выстоять... в альфе тоже 3 депо на родственников. в пиб - ничего. а в проминвест еще лежат. но только на полгода
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:51

  brainybird написав:в пиб - ничего. а в проминвест еще лежат.


???
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:55

  freeze написав:
  brainybird написав:в пиб - ничего. а в проминвест еще лежат.


???

очевидно ж https://www.pinbank.ua/pro-bank/bank-sogodni/
хотя для многих пин
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:01

  Мизантрóп написав:
  freeze написав:
  brainybird написав:в пиб - ничего. а в проминвест еще лежат.


???

очевидно ж https://www.pinbank.ua/pro-bank/bank-sogodni/
хотя для многих пин


Понятно.
Но то что в Проминвесте лежат непонятно, смысл в щекотании себе нервов, не будет в следующем году этого банка, зачем хозяину бизнеса вещь, которая по ограничениям законодательства не может приносить хозяину прибыль, чемодан без ручки.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:20

  brainybird написав:я даже не помню сколько лет я не вынимала деньги с ВТБ. постоянная пролонгация шла

печально... наверно со сбера заберу с этим вп х\з что завтра придумают

Конечно будут выходить из БС,опять побегут скупать валюту, все по-новой. Особенно учитывая предлагаемые проценты-даже говорить не о чем.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:00

LuckyG
Нравятся мне писуны: "говорить не о чем", "делать в банках нечего", "всё пропало", но всё пишут и пишут в тему, мучаются.
komp
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:27

Re: Байки про банки і не тільки....

Укрэксим - укргос и госее других госов, выносить, а тем более гребсти ошалевший зеленый дурной тон.
*******
valya
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:30

  Stringer написав:Шож там за такие милярды лимонские лежат у вас в наших банках, что четыре года все выводите и выводите, все время докладываете тут об этом постоянно, а вывести все никак не сподобитесь?

это пять!
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:32

  komp написав:LuckyG
Нравятся мне писуны: "говорить не о чем", "делать в банках нечего", "всё пропало", но всё пишут и пишут в тему, мучаются.

Работа у пис*нов такая 8)
ТИХИЙ
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