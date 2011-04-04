Как вас сильно то задело, чувствуется когда личные интересы задевает.
Когда я в ветке ВТБ писал что нефиг во время войны сотрудничать со структурами страны оккупанта , эта гнилая манкуртская натура, вечно призывающая бежать из украинских банков , при этом сотрудничая с рос банками , но уже много лет никак не сподобившаяся вывести свои деньги из такого ненавистного украинского банковского сектора, лично призывала меня банить с другими ватноголовыми - только за мою позицию - не сотрудничать во время войны с банками страны оккупанта. Пусть ест теперь, с лопаты, не обляпавшись.