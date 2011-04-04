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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 28 лис, 2018 21:18
Ukrainian написав:
От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери.Кацапи нам не брати і не друзі
.
Как вас сильно то задело, чувствуется когда личные интересы задевает.
Когда я в ветке ВТБ писал что нефиг во время войны сотрудничать со структурами страны оккупанта , эта гнилая манкуртская натура, вечно призывающая бежать из украинских банков , при этом сотрудничая с рос банками , но уже много лет никак не сподобившаяся вывести свои деньги из такого ненавистного украинского банковского сектора, лично призывала меня банить с другими ватноголовыми - только за мою позицию - не сотрудничать во время войны с банками страны оккупанта. Пусть ест теперь, с лопаты, не обляпавшись.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 23:10
komp написав:LuckyG
Нравятся мне писуны: "говорить не о чем", "делать в банках нечего", "всё пропало", но всё пишут и пишут в тему, мучаются.
Только вас волнует что вам нравится,а что нет. Я написал для адекватных людей,не для вас)
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Додано: Сер 28 лис, 2018 23:11
ТИХИЙ написав: komp написав:LuckyG
Нравятся мне писуны: "говорить не о чем", "делать в банках нечего", "всё пропало", но всё пишут и пишут в тему, мучаются.
Работа у пис*нов такая
Вы ребятишки прям по Фрейду палите свою работу)
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LuckyG
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