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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 312313314315
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:18

  Ukrainian написав:От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери.
Кацапи нам не брати і не друзі.


Как вас сильно то задело, чувствуется когда личные интересы задевает.


Когда я в ветке ВТБ писал что нефиг во время войны сотрудничать со структурами страны оккупанта , эта гнилая манкуртская натура, вечно призывающая бежать из украинских банков , при этом сотрудничая с рос банками , но уже много лет никак не сподобившаяся вывести свои деньги из такого ненавистного украинского банковского сектора, лично призывала меня банить с другими ватноголовыми - только за мою позицию - не сотрудничать во время войны с банками страны оккупанта. Пусть ест теперь, с лопаты, не обляпавшись.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:10

  komp написав:LuckyG
Нравятся мне писуны: "говорить не о чем", "делать в банках нечего", "всё пропало", но всё пишут и пишут в тему, мучаются.

Только вас волнует что вам нравится,а что нет. Я написал для адекватных людей,не для вас)
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:11

  ТИХИЙ написав:
  komp написав:LuckyG
Нравятся мне писуны: "говорить не о чем", "делать в банках нечего", "всё пропало", но всё пишут и пишут в тему, мучаются.

Работа у пис*нов такая 8)

Вы ребятишки прям по Фрейду палите свою работу)
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:10

Банки-банкрути накопичили нерухомості майже на 20 мільярдів

Більше половини непроданого майна ліквідованих банків розташоване в столиці та Київській області.

Про це повідомили FinClub в Фонді гарантування вкладів фізосіб.

"Станом на 1 жовтня балансовий залишок нереалізованого майна всіх банків становить 19,6 млрд гривень, з них нерухоме майно та земельні ділянки - 19 млрд гривень, основні засоби - 0,6 млрд гривень", - повідомили у Фонді.

Найбільші обсяги майна банків "накопичені" в Києві і Київській область (57%).

На Донецьку область припадає 4,98% непроданого майна всіх ліквідованих банків, Одеську - 4,43%, Дніпропетровську - 2,42%, Івано-Франківську - 2,11%, а АР Крим - 2,37%.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:27

ПУМБ вчера поднял ставки
https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 1486359364

Плюс плюшки от Минфина
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps

Максимум можно получить 18,4% ( депозит Доходный 18 мес от 200 тыс , выплата в конце
16,5% + 1% за размещение в ИБ +0,9% от Минфина )
Живите своим умом!
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