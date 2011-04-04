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Ukrainian написав:От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери. Кацапи нам не брати і не друзі.
Как вас сильно то задело, чувствуется когда личные интересы задевает.
Когда я в ветке ВТБ писал что нефиг во время войны сотрудничать со структурами страны оккупанта , эта гнилая манкуртская натура, вечно призывающая бежать из украинских банков , при этом сотрудничая с рос банками , но уже много лет никак не сподобившаяся вывести свои деньги из такого ненавистного украинского банковского сектора, лично призывала меня банить с другими ватноголовыми - только за мою позицию - не сотрудничать во время войны с банками страны оккупанта. Пусть ест теперь, с лопаты, не обляпавшись.
Більше половини непроданого майна ліквідованих банків розташоване в столиці та Київській області.
Про це повідомили FinClub в Фонді гарантування вкладів фізосіб.
"Станом на 1 жовтня балансовий залишок нереалізованого майна всіх банків становить 19,6 млрд гривень, з них нерухоме майно та земельні ділянки - 19 млрд гривень, основні засоби - 0,6 млрд гривень", - повідомили у Фонді.
Найбільші обсяги майна банків "накопичені" в Києві і Київській область (57%).
На Донецьку область припадає 4,98% непроданого майна всіх ліквідованих банків, Одеську - 4,43%, Дніпропетровську - 2,42%, Івано-Франківську - 2,11%, а АР Крим - 2,37%.