Додано: Чет 29 лис, 2018 15:37

Ukrainian написав: Faceless

За последние десять лет ваш калькулятор показывает меньше?

Будущего не знает никто

Поэтому для пущей объективности возьмём десять лет так как меньше будет малая репрезентативность



Или вы как Алекс считаете выборочно?

А вы на 10 лет собрались класть, что ли?Валюта или гривна - личное дело каждого, и аргументы могут быть разные, но брать для оценки девальвацию за 10 лет, и делать по ней выводы на ближайшие месяцы или даже год, просто ни о чем.Тем более забавно слышать о оценке рисков от человека, который в разгар санкций против РФ положил депо в дочку росбанка в Украине, которая к тому же активно сворачивала бизнес.