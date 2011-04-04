Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Ukrainian написав:От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери. Кацапи нам не брати і не друзі.
Как вас сильно то задело, чувствуется когда личные интересы задевает.
Когда я в ветке ВТБ писал что нефиг во время войны сотрудничать со структурами страны оккупанта , эта гнилая манкуртская натура, вечно призывающая бежать из украинских банков , при этом сотрудничая с рос банками , но уже много лет никак не сподобившаяся вывести свои деньги из такого ненавистного украинского банковского сектора, лично призывала меня банить с другими ватноголовыми - только за мою позицию - не сотрудничать во время войны с банками страны оккупанта. Пусть ест теперь, с лопаты, не обляпавшись.
Більше половини непроданого майна ліквідованих банків розташоване в столиці та Київській області.
Про це повідомили FinClub в Фонді гарантування вкладів фізосіб.
"Станом на 1 жовтня балансовий залишок нереалізованого майна всіх банків становить 19,6 млрд гривень, з них нерухоме майно та земельні ділянки - 19 млрд гривень, основні засоби - 0,6 млрд гривень", - повідомили у Фонді.
Найбільші обсяги майна банків "накопичені" в Києві і Київській область (57%).
На Донецьку область припадає 4,98% непроданого майна всіх ліквідованих банків, Одеську - 4,43%, Дніпропетровську - 2,42%, Івано-Франківську - 2,11%, а АР Крим - 2,37%.
Максимум можно получить 18,4% ( депозит Доходный 18 мес от 200 тыс , выплата в конце 16,5% + 1% за размещение в ИБ +0,9% от Минфина )
Видно рыжий что то знает Курс по долларовых вкладах ниже некуда По бумаге предлагает больше других Реально можно получить 14.8% годовых в бумаге при этом курс доллара растёт в год больше этого числа Смысла в гривне депо не вижу Больше 200 нести нет смысла ни в один банк страны после истории с втб это особенно актуально
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Максимум можно получить 18,4% ( депозит Доходный 18 мес от 200 тыс , выплата в конце 16,5% + 1% за размещение в ИБ +0,9% от Минфина )
Видно рыжий что то знает Курс по долларовых вкладах ниже некуда По бумаге предлагает больше других Реально можно получить 14.8% годовых в бумаге при этом курс доллара растёт в год больше этого числа Смысла в гривне депо не вижу Больше 200 нести нет смысла ни в один банк страны после истории с втб это особенно актуально
Ukrainian написав:Faceless За последние десять лет ваш калькулятор показывает меньше? Будущего не знает никто Поэтому для пущей объективности возьмём десять лет так как меньше будет малая репрезентативность
Или вы как Алекс считаете выборочно?
А вы на 10 лет собрались класть, что ли? Валюта или гривна - личное дело каждого, и аргументы могут быть разные, но брать для оценки девальвацию за 10 лет, и делать по ней выводы на ближайшие месяцы или даже год, просто ни о чем. Тем более забавно слышать о оценке рисков от человека, который в разгар санкций против РФ положил депо в дочку росбанка в Украине, которая к тому же активно сворачивала бизнес.