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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 312313314315
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:18

  Ukrainian написав:От і проявилась гнила кацапська натура і в банкротстві втб (хоча обіцяли з усіма клієнтами розрахуватись; в мене особисто менше фонду ) і в наглій відкритій атаці на українські катери.
Кацапи нам не брати і не друзі.


Как вас сильно то задело, чувствуется когда личные интересы задевает.


Когда я в ветке ВТБ писал что нефиг во время войны сотрудничать со структурами страны оккупанта , эта гнилая манкуртская натура, вечно призывающая бежать из украинских банков , при этом сотрудничая с рос банками , но уже много лет никак не сподобившаяся вывести свои деньги из такого ненавистного украинского банковского сектора, лично призывала меня банить с другими ватноголовыми - только за мою позицию - не сотрудничать во время войны с банками страны оккупанта. Пусть ест теперь, с лопаты, не обляпавшись.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:10

  komp написав:LuckyG
Нравятся мне писуны: "говорить не о чем", "делать в банках нечего", "всё пропало", но всё пишут и пишут в тему, мучаются.

Только вас волнует что вам нравится,а что нет. Я написал для адекватных людей,не для вас)
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:11

  ТИХИЙ написав:
  komp написав:LuckyG
Нравятся мне писуны: "говорить не о чем", "делать в банках нечего", "всё пропало", но всё пишут и пишут в тему, мучаются.

Работа у пис*нов такая 8)

Вы ребятишки прям по Фрейду палите свою работу)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:10

Банки-банкрути накопичили нерухомості майже на 20 мільярдів

Більше половини непроданого майна ліквідованих банків розташоване в столиці та Київській області.

Про це повідомили FinClub в Фонді гарантування вкладів фізосіб.

"Станом на 1 жовтня балансовий залишок нереалізованого майна всіх банків становить 19,6 млрд гривень, з них нерухоме майно та земельні ділянки - 19 млрд гривень, основні засоби - 0,6 млрд гривень", - повідомили у Фонді.

Найбільші обсяги майна банків "накопичені" в Києві і Київській область (57%).

На Донецьку область припадає 4,98% непроданого майна всіх ліквідованих банків, Одеську - 4,43%, Дніпропетровську - 2,42%, Івано-Франківську - 2,11%, а АР Крим - 2,37%.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:27

ПУМБ вчера поднял ставки
https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 1486359364

Плюс плюшки от Минфина
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps

Максимум можно получить 18,4% ( депозит Доходный 18 мес от 200 тыс , выплата в конце
16,5% + 1% за размещение в ИБ +0,9% от Минфина )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:59

  zzzzzz написав:ПУМБ вчера поднял ставки
https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 1486359364

Плюс плюшки от Минфина
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps

Максимум можно получить 18,4% ( депозит Доходный 18 мес от 200 тыс , выплата в конце
16,5% + 1% за размещение в ИБ +0,9% от Минфина )

Видно рыжий что то знает
Курс по долларовых вкладах ниже некуда
По бумаге предлагает больше других
Реально можно получить 14.8% годовых в бумаге при этом курс доллара растёт в год больше этого числа
Смысла в гривне депо не вижу
Больше 200 нести нет смысла ни в один банк страны после истории с втб это особенно актуально
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:21

Re: Байки про банки і не тільки....

Ukrainian написав:
  zzzzzz написав:ПУМБ вчера поднял ставки
https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 1486359364

Плюс плюшки от Минфина
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps

Максимум можно получить 18,4% ( депозит Доходный 18 мес от 200 тыс , выплата в конце
16,5% + 1% за размещение в ИБ +0,9% от Минфина )

Видно рыжий что то знает
Курс по долларовых вкладах ниже некуда
По бумаге предлагает больше других
Реально можно получить 14.8% годовых в бумаге при этом курс доллара растёт в год больше этого числа
Смысла в гривне депо не вижу
Больше 200 нести нет смысла ни в один банк страны после истории с втб это особенно актуально

Это где курс за год вырос больше 14%?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:29

Faceless
За последние десять лет ваш калькулятор показывает меньше?
Будущего не знает никто
Поэтому для пущей объективности возьмём десять лет так как меньше будет малая репрезентативность

Или вы как Алекс считаете выборочно?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:37

Re: Байки про банки і не тільки....

Ukrainian написав:Faceless
За последние десять лет ваш калькулятор показывает меньше?
Будущего не знает никто
Поэтому для пущей объективности возьмём десять лет так как меньше будет малая репрезентативность

Или вы как Алекс считаете выборочно?
А вы на 10 лет собрались класть, что ли?
Валюта или гривна - личное дело каждого, и аргументы могут быть разные, но брать для оценки девальвацию за 10 лет, и делать по ней выводы на ближайшие месяцы или даже год, просто ни о чем.
Тем более забавно слышать о оценке рисков от человека, который в разгар санкций против РФ положил депо в дочку росбанка в Украине, которая к тому же активно сворачивала бизнес.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:40

Faceless
А за какой период брать нужно чтобы получить более менее значимую репрезентативность ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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