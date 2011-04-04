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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 313314315316
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:01

zzzzzz
там еще фишка, Банк выплачивает бонус +1 % в грн при оформлении депозита в интернет-банкинге «ПУМБ online», т.е. 16,5 + 1,8 + 1 = 19,3% годовых выходит , это 6-и месячный
usglagolev
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:32

  usglagolev написав:zzzzzz
там еще фишка, Банк выплачивает бонус +1 % в грн при оформлении депозита в интернет-банкинге «ПУМБ online», т.е. 16,5 + 1,8 + 1 = 19,3% годовых выходит , это 6-и месячный

Нет , базовая ставка на 6м 15,5 а не 16,5 в итоге 15,5+1+1,8=18,3
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:03

zzzzzz
да, точно, два раза посчитал бонус от банка.
Хорошее предложение по "Свободному онлайн" 12% годовых, при полной свободе действий по пополнению и снятию. Но открывается только через ПУМБ онлайн - мобильное приложение, т.е. с телефона. Мой не осилил, андроид старенький, сказал " не поддерживаю" :)
usglagolev
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:08

  zzzzzz написав:ПУМБ вчера поднял ставки
https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 1486359364

Плюс плюшки от Минфина
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ua ... #cta-steps

Максимум можно получить 18,4% ( депозит Доходный 18 мес от 200 тыс , выплата в конце
16,5% + 1% за размещение в ИБ +0,9% от Минфина )

Правда ПУМБа сейчас банк на очень изысканного любителя.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:35

  Ukrainian написав:Faceless
А за какой период брать нужно чтобы получить более менее значимую репрезентативность ?


я для себя по другому формулирую этот вопрос - "когда именно просядет гривна в следующий раз?"

Раньше были удобные продукты - депозиты мультивалютные, за полдня можно было по курсу межбанка валюты перекидывать, до 5 валют было, или хотя бы вклады были разрывные. Но по опыту двух революций, (разгон парламента, отставки правительств и введение военного положения вообще не считаем) среагировать не успеваешь, или надо при каждом "вздохе" разрывать вклады?! Что успевали - это разрывать валютные вклады и прятать в ячейки, для этого нужно быть в Украине (или иметь здесь родственников с доверенностью).

Поэтому для налоговых нерезидентов, на мой взгляд, тактика одна - тока валюта, только госбанки (для больших сумм тока Ощад) или валютные ОВГЗ. :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  ruvex написав:Правда ПУМБа сейчас банк на очень изысканного любителя.


А что не на любителя? Ведь еще Фонд только 200к И роста в связи с последними событиями не будет.

Разве не может быть ОДНИМ ИЗ кошылей для размещения 200к Фонда?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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