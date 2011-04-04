Додано: Чет 29 лис, 2018 17:35

Ukrainian написав: Faceless

А за какой период брать нужно чтобы получить более менее значимую репрезентативность ? А за какой период брать нужно чтобы получить более менее значимую репрезентативность ?

я для себя по другому формулирую этот вопрос - "когда именно просядет гривна в следующий раз?"Раньше были удобные продукты - депозиты мультивалютные, за полдня можно было по курсу межбанка валюты перекидывать, до 5 валют было, или хотя бы вклады были разрывные. Но по опыту двух революций, (разгон парламента, отставки правительств и введение военного положения вообще не считаем) среагировать не успеваешь, или надо при каждом "вздохе" разрывать вклады?! Что успевали - это разрывать валютные вклады и прятать в ячейки, для этого нужно быть в Украине (или иметь здесь родственников с доверенностью).кстати, есть тут любители экзотики заграничной, черногорские 4% в евро там, другие валюты.С лирой турецкой мы наглядно за 9 месяцев разобрались, по польскому злотому - там вроде и ставки в банках не интересные, еще можно в лари грузинские поиграть, там 10% годовых, лари более устойчива чем гривна на длительном промежутке, но лари примерно как гривна ведет себя в течении года - в сентябре дорогая а в мае дешевая, колебания на 10% примерно, ну общий тренд обесценивания примерно по 6% в год в среднем, видно это на графике к евро - по всей видимости они к евро пристегиваются... Можно процентов по 12 за год в евро поднять. Но рисковать не хочется. Раньше был приватбанк там наш, можно гонять было, щас не знаю...Поэтому для налоговых нерезидентов, на мой взгляд, тактика одна - тока валюта, только госбанки (для больших сумм тока Ощад) или валютные ОВГЗ.