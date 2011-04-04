zzzzzz
там еще фишка, Банк выплачивает бонус +1 % в грн при оформлении депозита в интернет-банкинге «ПУМБ online», т.е. 16,5 + 1,8 + 1 = 19,3% годовых выходит , это 6-и месячный
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:01
zzzzzz
там еще фишка, Банк выплачивает бонус +1 % в грн при оформлении депозита в интернет-банкинге «ПУМБ online», т.е. 16,5 + 1,8 + 1 = 19,3% годовых выходит , это 6-и месячный
Додано: Чет 29 лис, 2018 16:32
Нет , базовая ставка на 6м 15,5 а не 16,5 в итоге 15,5+1+1,8=18,3
Живите своим умом!
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:03
zzzzzz
да, точно, два раза посчитал бонус от банка.
Хорошее предложение по "Свободному онлайн" 12% годовых, при полной свободе действий по пополнению и снятию. Но открывается только через ПУМБ онлайн - мобильное приложение, т.е. с телефона. Мой не осилил, андроид старенький, сказал " не поддерживаю"
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:08
Правда ПУМБа сейчас банк на очень изысканного любителя.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:35
я для себя по другому формулирую этот вопрос - "когда именно просядет гривна в следующий раз?"
Раньше были удобные продукты - депозиты мультивалютные, за полдня можно было по курсу межбанка валюты перекидывать, до 5 валют было, или хотя бы вклады были разрывные. Но по опыту двух революций, (разгон парламента, отставки правительств и введение военного положения вообще не считаем) среагировать не успеваешь, или надо при каждом "вздохе" разрывать вклады?! Что успевали - это разрывать валютные вклады и прятать в ячейки, для этого нужно быть в Украине (или иметь здесь родственников с доверенностью).
кстати, есть тут любители экзотики заграничной, черногорские 4% в евро там, другие валюты.
С лирой турецкой мы наглядно за 9 месяцев разобрались, по польскому злотому - там вроде и ставки в банках не интересные, еще можно в лари грузинские поиграть, там 10% годовых, лари более устойчива чем гривна на длительном промежутке, но лари примерно как гривна ведет себя в течении года - в сентябре дорогая а в мае дешевая, колебания на 10% примерно, ну общий тренд обесценивания примерно по 6% в год в среднем, видно это на графике к евро - по всей видимости они к евро пристегиваются... Можно процентов по 12 за год в евро поднять. Но рисковать не хочется. Раньше был приватбанк там наш, можно гонять было, щас не знаю...
Поэтому для налоговых нерезидентов, на мой взгляд, тактика одна - тока валюта, только госбанки (для больших сумм тока Ощад) или валютные ОВГЗ.
Востаннє редагувалось Kripo в Чет 29 лис, 2018 19:26, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:45
Re: Байки про банки і не тільки....
А что не на любителя? Ведь еще Фонд только 200к И роста в связи с последними событиями не будет.
Разве не может быть ОДНИМ ИЗ кошылей для размещения 200к Фонда?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 29 лис, 2018 21:05
Хтось в курсі чому цей ресурс згортається?
непогану аналітику продукував, однако...
---------Шановні читачі Finbalance, маємо для Вас невелике повідомлення.
Наш сайт планує завершити свою роботу до кінця грудня.
Інформуємо заздалегідь.
Спасибі усім, хто був з нами.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 29 лис, 2018 21:10
Какой-то любительский проект. Жаль.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 29 лис, 2018 21:16
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 29 лис, 2018 21:22
Запитайте у першоджерела:
Вангую, що дівчині/дружині набридла Миколаївка і захотілося Мальдівів, тому хлоп поїде на заробітки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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