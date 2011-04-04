klug написав: greenozon написав:Хтось в курсі чому цей ресурс згортається?непогану аналітику продукував, однако...http://финбаланс.ком.юа/news/Finbalance-zavershit-svoyu-robotu-do-kintsya-hrudnya---------Шановні читачі Finbalance, маємо для Вас невелике повідомлення.Наш сайт планує завершити свою роботу до кінця грудня.Інформуємо заздалегідь.Спасибі усім, хто був з нами.Запитайте у першоджерела:https://uk-ua.facebook.com/pasochnikhttps://ua.linkedin.com/in/%D0%B2%D0%B0 ... A-b66ab9b8Вангую, що дівчині/дружині набридла Миколаївка і захотілося Мальдівів, тому хлоп поїде на заробітки.
greenozon написав:Хтось в курсі чому цей ресурс згортається?непогану аналітику продукував, однако...http://финбаланс.ком.юа/news/Finbalance-zavershit-svoyu-robotu-do-kintsya-hrudnya---------Шановні читачі Finbalance, маємо для Вас невелике повідомлення.Наш сайт планує завершити свою роботу до кінця грудня.Інформуємо заздалегідь.Спасибі усім, хто був з нами.