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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 314315316317
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:37

  klug написав:
  greenozon написав:Хтось в курсі чому цей ресурс згортається?
непогану аналітику продукував, однако...


http://финбаланс.ком.юа/news/Finbalance-zavershit-svoyu-robotu-do-kintsya-hrudnya

---------Шановні читачі Finbalance, маємо для Вас невелике повідомлення.

Наш сайт планує завершити свою роботу до кінця грудня.

Інформуємо заздалегідь.

Спасибі усім, хто був з нами.

Запитайте у першоджерела:
https://uk-ua.facebook.com/pasochnik
https://ua.linkedin.com/in/%D0%B2%D0%B0 ... A-b66ab9b8
Вангую, що дівчині/дружині набридла Миколаївка і захотілося Мальдівів, тому хлоп поїде на заробітки.


Они решили рискнуть и продолжить работать. Желающие могут перечислить денюжку лично главному редактору.
https://www.facebook.com/finbalance.com ... cation=ufi
Живите своим умом!
zzzzzz
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