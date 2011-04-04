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В Швеции доля наличных снизилась до рекордного 1% объема экономики. Об этом сообщает ITC.
По словам Сесиллии Скингсли, заместителя главы центрального банка Швеции, большинство жителей страны уже отказалось от наличных.
Жители Швеции 18-24 лет совершают 95% покупок только электронно. Более половины граждан страны уже загрузили универсальное приложение для мгновенной оплаты Swish, поддерживаемое всеми банками Швеции.
Ранее шведские власти разрешили бизнесу отказываться принимать наличные в качестве оплаты. По мнению Скингсли, скоро в стране просто не останется мест, где принимают наличные, а последняя банкнота поступит в центробанк к 2030 году. https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... -ekonomiki