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В Швеции доля наличных снизилась до рекордного 1% объема экономики. Об этом сообщает ITC.
По словам Сесиллии Скингсли, заместителя главы центрального банка Швеции, большинство жителей страны уже отказалось от наличных.
Жители Швеции 18-24 лет совершают 95% покупок только электронно. Более половины граждан страны уже загрузили универсальное приложение для мгновенной оплаты Swish, поддерживаемое всеми банками Швеции.
Ранее шведские власти разрешили бизнесу отказываться принимать наличные в качестве оплаты. По мнению Скингсли, скоро в стране просто не останется мест, где принимают наличные, а последняя банкнота поступит в центробанк к 2030 году. https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... -ekonomiki
Методичка виправдання банкруцтва ВТБ https://tass.ru/ekonomika/5856350 Щоб прийняти за чисту правду. ВТБ міг завести ліквідність з СБєра в УКраїні і розрахуватись зі Сбєром в Московії. Міг прислати невеликий транш з прослідкуванням як він використовується. Але нічого не було зроблено. Цим самим відправив свою доню в морг.
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Квесторе_поверніться написав:ВТБ міг завести ліквідність з СБєра в УКраїні і розрахуватись зі Сбєром в Московії. Міг прислати невеликий транш з прослідкуванням як він використовується. Але нічого не було зроблено.
Зачем им нужно было это всё делать, если они уже пару лет как нацелились закрыть этот бизнес, желательно с наименьшими репутационными потерями. И тут появился удачный повод. Таким же образом в следующем году убегут и два других банка.