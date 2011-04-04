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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 314315316317
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:37

  klug написав:
  greenozon написав:Хтось в курсі чому цей ресурс згортається?
непогану аналітику продукував, однако...


http://финбаланс.ком.юа/news/Finbalance-zavershit-svoyu-robotu-do-kintsya-hrudnya

---------Шановні читачі Finbalance, маємо для Вас невелике повідомлення.

Наш сайт планує завершити свою роботу до кінця грудня.

Інформуємо заздалегідь.

Спасибі усім, хто був з нами.

Запитайте у першоджерела:
https://uk-ua.facebook.com/pasochnik
https://ua.linkedin.com/in/%D0%B2%D0%B0 ... A-b66ab9b8
Вангую, що дівчині/дружині набридла Миколаївка і захотілося Мальдівів, тому хлоп поїде на заробітки.


Они решили рискнуть и продолжить работать. Желающие могут перечислить денюжку лично главному редактору.
https://www.facebook.com/finbalance.com ... cation=ufi
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:11

Мантра

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https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=82509251&cat_id=55838
Сохраним для истории.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:37

Re: Байки про банки і не тільки....

В Швеции доля наличных снизилась до рекордного 1% объема экономики. Об этом сообщает ITC.

По словам Сесиллии Скингсли, заместителя главы центрального банка Швеции, большинство жителей страны уже отказалось от наличных.

Жители Швеции 18-24 лет совершают 95% покупок только электронно. Более половины граждан страны уже загрузили универсальное приложение для мгновенной оплаты Swish, поддерживаемое всеми банками Швеции.

Ранее шведские власти разрешили бизнесу отказываться принимать наличные в качестве оплаты. По мнению Скингсли, скоро в стране просто не останется мест, где принимают наличные, а последняя банкнота поступит в центробанк к 2030 году.
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... -ekonomiki
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:33

Методичка виправдання банкруцтва ВТБ
https://tass.ru/ekonomika/5856350
Щоб прийняти за чисту правду.
ВТБ міг завести ліквідність з СБєра в УКраїні і розрахуватись зі Сбєром в Московії.
Міг прислати невеликий транш з прослідкуванням як він використовується.
Але нічого не було зроблено.
Цим самим відправив свою доню в морг. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:банкруцтва


що за неіснуючі слова?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:29

  Квесторе_поверніться написав:ВТБ міг завести ліквідність з СБєра в УКраїні і розрахуватись зі Сбєром в Московії.
Міг прислати невеликий транш з прослідкуванням як він використовується.
Але нічого не було зроблено.


Зачем им нужно было это всё делать, если они уже пару лет как нацелились закрыть этот бизнес, желательно с наименьшими репутационными потерями. И тут появился удачный повод. Таким же образом в следующем году убегут и два других банка.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:41

Re: Байки про банки і не тільки....

Ув. коллеги - депозитчики!

Имеются ли под Новый год интересные депозитные столбики?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:02

  Investor_K написав:Ув. коллеги - депозитчики!

Имеются ли под Новый год интересные депозитные столбики?

Вот прям щас: Земеля, 18.5% до года, от 7500, пополнение без посл. мес. размещения
... делайте хоть что-нибудь!
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