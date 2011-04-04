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Имеются ли под Новый год интересные депозитные столбики?
В братків на рік під 17% - можуть заборонити поповнення. В шаромиги 17,5% від 1,5 роки - поповнення без обмежень. В львівських швейцарів 17% на рік - поповнення без обмень. В закарпатських конячників 17,5% на 5 років - поповнення без обмежень. Ціна питання 2, 1000, 2500 та 5000 відповідно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Имеются ли под Новый год интересные депозитные столбики?
В братків на рік під 17% - можуть заборонити поповнення. В шаромиги 17,5% від 1,5 роки - поповнення без обмежень. В львівських швейцарів 17% на рік - поповнення без обмень. В закарпатських конячників 17,5% на 5 років - поповнення без обмежень. Ціна питання 2, 1000, 2500 та 5000 відповідно.
конячники раніше знижували діючі ставки по депо. не дуже надійно і, кажуть, не дуже добре почуваються зараз
Имеются ли под Новый год интересные депозитные столбики?
В братків на рік під 17% - можуть заборонити поповнення. В шаромиги 17,5% від 1,5 роки - поповнення без обмежень. В львівських швейцарів 17% на рік - поповнення без обмень. В закарпатських конячників 17,5% на 5 років - поповнення без обмежень. Ціна питання 2, 1000, 2500 та 5000 відповідно.
З цього списку я б тільки львівським заніс Решта ні
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Имеются ли под Новый год интересные депозитные столбики?
В братків на рік під 17% - можуть заборонити поповнення. В шаромиги 17,5% від 1,5 роки - поповнення без обмежень. В львівських швейцарів 17% на рік - поповнення без обмень. В закарпатських конячників 17,5% на 5 років - поповнення без обмежень. Ціна питання 2, 1000, 2500 та 5000 відповідно.
А МОНОКОТ - під 18% на рік, з щомісячкой та поповненням?
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Имеются ли под Новый год интересные депозитные столбики?
В братків на рік під 17% - можуть заборонити поповнення. В шаромиги 17,5% від 1,5 роки - поповнення без обмежень. В львівських швейцарів 17% на рік - поповнення без обмень. В закарпатських конячників 17,5% на 5 років - поповнення без обмежень. Ціна питання 2, 1000, 2500 та 5000 відповідно.
Все правильно монобанда з 18% та специфічим поповненням Сосісбанк з до 18% на рік та 3 місяці поповнення, з капіталізацією.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.