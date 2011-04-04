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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 315316317318
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 15:21

  Investor_K написав:Ув. коллеги - депозитчики!

Имеются ли под Новый год интересные депозитные столбики?

В братків на рік під 17% - можуть заборонити поповнення.
В шаромиги 17,5% від 1,5 роки - поповнення без обмежень.
В львівських швейцарів 17% на рік - поповнення без обмень.
В закарпатських конячників 17,5% на 5 років - поповнення без обмежень.
Ціна питання 2, 1000, 2500 та 5000 відповідно.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 16:55

знову цей двоєчник із своїми дитячими назвами

а по дорослому ніяк?
:mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:50

[b]greenozon[/абанк и коминвест , а другие надо разкодировать.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:18

  greenozon написав:а по дорослому ніяк? :mrgreen:

В львівських швейцарів 17% на рік - поповнення без обмежень.
Как вариант

Ну и Ужгород?
Востаннє редагувалось octopus в Суб 01 гру, 2018 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:21

octopus
Так і є!
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:Ув. коллеги - депозитчики!

Имеются ли под Новый год интересные депозитные столбики?

В братків на рік під 17% - можуть заборонити поповнення.
В шаромиги 17,5% від 1,5 роки - поповнення без обмежень.
В львівських швейцарів 17% на рік - поповнення без обмень.
В закарпатських конячників 17,5% на 5 років - поповнення без обмежень.
Ціна питання 2, 1000, 2500 та 5000 відповідно.


конячники раніше знижували діючі ставки по депо. не дуже надійно
і, кажуть, не дуже добре почуваються зараз
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wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:43

wolt450
Це власники "Закарпатського"?
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:44

  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:Ув. коллеги - депозитчики!

Имеются ли под Новый год интересные депозитные столбики?

В братків на рік під 17% - можуть заборонити поповнення.
В шаромиги 17,5% від 1,5 роки - поповнення без обмежень.
В львівських швейцарів 17% на рік - поповнення без обмень.
В закарпатських конячників 17,5% на 5 років - поповнення без обмежень.
Ціна питання 2, 1000, 2500 та 5000 відповідно.

З цього списку я б тільки львівським заніс
Решта ні
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:Ув. коллеги - депозитчики!

Имеются ли под Новый год интересные депозитные столбики?

В братків на рік під 17% - можуть заборонити поповнення.
В шаромиги 17,5% від 1,5 роки - поповнення без обмежень.
В львівських швейцарів 17% на рік - поповнення без обмень.
В закарпатських конячників 17,5% на 5 років - поповнення без обмежень.
Ціна питання 2, 1000, 2500 та 5000 відповідно.


А МОНОКОТ - під 18% на рік, з щомісячкой та поповненням?
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:09

  Квесторе_поверніться написав:
  Investor_K написав:Ув. коллеги - депозитчики!

Имеются ли под Новый год интересные депозитные столбики?

В братків на рік під 17% - можуть заборонити поповнення.
В шаромиги 17,5% від 1,5 роки - поповнення без обмежень.
В львівських швейцарів 17% на рік - поповнення без обмень.
В закарпатських конячників 17,5% на 5 років - поповнення без обмежень.
Ціна питання 2, 1000, 2500 та 5000 відповідно.

Все правильно монобанда з 18% та специфічим поповненням
Сосісбанк з до 18% на рік та 3 місяці поповнення, з капіталізацією.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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