Геть забули Бабайбанк з біля 18% річних.
От не знаю чи є в них поповнення.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:32
Геть забули Бабайбанк з біля 18% річних.
От не знаю чи є в них поповнення.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:41
У них макс 17% с пополнением не более суммы первонач размещения
Вот Земеля де с 18.5%, с ежемес и с пополнением анлим?!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:43
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:45
В мес. -- не более суммы началЬн. размещения
Блиин, мож 10К им закинуть, поразвлекаться?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:52
Земеля вирвався в лідери з 1 грудня.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:55
clientage
Гарна ставка, можливість поповнення.
Як на мене, цілком нормальний варіант.
|