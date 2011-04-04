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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:32
Геть забули Бабайбанк з біля 18% річних.
От не знаю чи є в них поповнення.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:41
Квесторе_поверніться написав:
Геть забули Бабайбанк з біля 18% річних.
От не знаю чи є в них поповнення.
У них макс 17% с пополнением не более суммы первонач размещения
Вот Земеля де с 18.5%, с ежемес и с пополнением анлим?!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:43
Квесторе_поверніться написав:
монобанда з 18% та специфічим поповненням
В чому специфічність?
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V2
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:45
V2 написав: Квесторе_поверніться написав:
монобанда з 18% та специфічим поповненням
В чому специфічність?
В мес. -- не более суммы началЬн. размещения
Блиин, мож 10К им закинуть, поразвлекаться?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:52
clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
Геть забули Бабайбанк з біля 18% річних.
От не знаю чи є в них поповнення.
У них макс 17% с пополнением не более суммы первонач размещения
Вот Земеля де с 18.5%, с ежемес и с пополнением анлим?!
Земеля вирвався в лідери з 1 грудня.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:55
clientage
Гарна ставка, можливість поповнення.
Як на мене, цілком нормальний варіант.
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V2
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:05
Почекаємо ще Місто, бо в них дія попередньої акції завершилась з початком зими.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:16
clientage написав: V2 написав: Квесторе_поверніться написав:
монобанда з 18% та специфічим поповненням
В чому специфічність?
В мес. -- не более суммы началЬн. размещения
Блиин, мож 10К им закинуть, поразвлекаться?
Вважаю, що Моня теперь як бенчмарк має бути, бо він так-сяк доступний і зручний, а 18% зі щомісячною виплатою і поповненням це майже повний фарш, якби не обмеження. Чекаємо більш масних пропозицій, бо взимку хочеться чогось такого, ще й на свята. Якби не оцей стан та військові збори, та нічого, ми їх іще переживемо ))
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:24
Квесторе_поверніться написав: Investor_K написав:
Ув. коллеги - депозитчики!
Имеются ли под Новый год интересные депозитные столбики?
В братків на рік під 17% - можуть заборонити поповнення.
В шаромиги 17,5% від 1,5 роки - поповнення без обмежень.
В львівських швейцарів 17% на рік - поповнення без обмень.
В закарпатських конячників 17,5% на 5 років - поповнення без обмежень.
Ціна питання 2, 1000, 2500 та 5000 відповідно.
А можно перевести, а то уже даже я начинаю вас не понимать
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 02 гру, 2018 15:44
zzzzzz написав: Квесторе_поверніться написав: Investor_K написав:
Ув. коллеги - депозитчики!
Имеются ли под Новый год интересные депозитные столбики?
В братків на рік під 17% - можуть заборонити поповнення.
В шаромиги 17,5% від 1,5 роки - поповнення без обмежень.
В львівських швейцарів 17% на рік - поповнення без обмень.
В закарпатських конячників 17,5% на 5 років - поповнення без обмежень.
Ціна питання 2, 1000, 2500 та 5000 відповідно.
А можно перевести, а то уже даже я начинаю вас не понимать
А-банк
Глобус
Львів
Закарпатский местечковый КомИнвест
Нормальные себе названия, полностью отражают суть банок
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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