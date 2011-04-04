Не всі так глибоко вникають в ту суть )
А Універсал під якимсь призвіськом тут є?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:07
Не всі так глибоко вникають в ту суть )
А Універсал під якимсь призвіськом тут є?
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:17
Тут і прізвиськ немає...а Універсал чому згадали?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:25
там теж дають до 18%. Хіба ні?
Прошу Вас після кожного таког призвиська в дужках писати офіційну назву. Або внизу у своєму підписі зробіть розшифровку.
Промокод: LVDMYKY для Бонусу до депозиту + 50 грн
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:29
Дають.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:30
Re: Байки про банки і не тільки....
РОзшифровки робить шановний Клієнтаж.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:31
Re: Байки про банки і не тільки....
кое-шо тут есть viewtopic.php?p=4481516#p4481516
... делайте хоть что-нибудь!
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