Тут і прізвиськ немає...а Універсал чому згадали?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:17
Тут і прізвиськ немає...а Універсал чому згадали?
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Додано: Нед 02 гру, 2018 22:25
там теж дають до 18%. Хіба ні?
Прошу Вас після кожного таког призвиська в дужках писати офіційну назву. Або внизу у своєму підписі зробіть розшифровку.
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Додано: Нед 02 гру, 2018 22:29
Дають.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:30
Re: Байки про банки і не тільки....
РОзшифровки робить шановний Клієнтаж.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 02 гру, 2018 22:31
Re: Байки про банки і не тільки....
кое-шо тут есть viewtopic.php?p=4481516#p4481516
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 гру, 2018 10:27
НБУ в ноябре применил к 3 банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга
Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ноябре применил меры воздействия к трем банкам. Об этом говорится в сообщении НБУ.
В частности, меры воздействия применены к: "Райффайзен Банку Аваль" в виде письменного предостережения за невыполнение обязанности проводить первичный финансовый мониторинг финансовых операций; "Мисто Банк" оштрафован на 4,226 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в регулярном в течение короткого срока снятии клиентами со своих счетов наличных средств на суммы, которые в десятки раз превышали суммы заявленных ими доходов, а также - в переводе со счета клиента в пользу юридических лиц с признаками фиктивности средств по купле-продаже ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты «мусорных» ценных бумаг, стоимость которых "искусственно" завышена в десятки и раз.
В то же время Укрсоцбанк оштрафован на 30,454 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов, которые, в частности, относятся к социально уязвимым слоям населения и не имеют возможности владеть или распоряжаться такими активами, и которые фигурируют в уголовных процессах и тому подобное.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 03 гру, 2018 10:50
Укрсоцу приветик прилетел от НБУ на 30 млн , круто
Живите своим умом!
Додано: Пон 03 гру, 2018 12:07
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