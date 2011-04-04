Додано: Пон 03 гру, 2018 10:27

Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ноябре применил меры воздействия к трем банкам. Об этом говорится в сообщении НБУ.В частности, меры воздействия применены к:в виде письменного предостережения за невыполнение обязанности проводить первичный финансовый мониторинг финансовых операций;оштрафован на 4,226 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в регулярном в течение короткого срока снятии клиентами со своих счетов наличных средств на суммы, которые в десятки раз превышали суммы заявленных ими доходов, а также - в переводе со счета клиента в пользу юридических лиц с признаками фиктивности средств по купле-продаже ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты «мусорных» ценных бумаг, стоимость которых "искусственно" завышена в десятки и раз.В то же времяоштрафован на 30,454 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов, которые, в частности, относятся к социально уязвимым слоям населения и не имеют возможности владеть или распоряжаться такими активами, и которые фигурируют в уголовных процессах и тому подобное.