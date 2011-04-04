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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 317318319320
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:17

  KIM30 написав:
  clientage написав:А-банк
Глобус
Львів
Закарпатский местечковый КомИнвест
Нормальные себе названия, полностью отражают суть банок :wink:

Не всі так глибоко вникають в ту суть )
А Універсал під якимсь призвіськом тут є?

Тут і прізвиськ немає...а Універсал чому згадали?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:25

  Квесторе_поверніться написав:
  KIM30 написав:
  clientage написав:А-банк
Глобус
Львів
Закарпатский местечковый КомИнвест
Нормальные себе названия, полностью отражают суть банок :wink:

Не всі так глибоко вникають в ту суть )
А Універсал під якимсь призвіськом тут є?

Тут і прізвиськ немає...а Універсал чому згадали?

там теж дають до 18%. Хіба ні?
http://universalbank.com.ua/your-deposits
Прошу Вас після кожного таког призвиська в дужках писати офіційну назву. Або внизу у своєму підписі зробіть розшифровку.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:29

Дають.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  KIM30 написав:Прошу Вас після кожного таког призвиська в дужках писати офіційну назву. Або внизу у своєму підписі зробіть розшифровку.

РОзшифровки робить шановний Клієнтаж.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 22:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  KIM30 написав:Або внизу у своєму підписі зробіть розшифровку.

кое-шо тут есть viewtopic.php?p=4481516#p4481516
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:27

НБУ в ноябре применил к 3 банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга

Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ноябре применил меры воздействия к трем банкам. Об этом говорится в сообщении НБУ.

В частности, меры воздействия применены к: "Райффайзен Банку Аваль" в виде письменного предостережения за невыполнение обязанности проводить первичный финансовый мониторинг финансовых операций; "Мисто Банк" оштрафован на 4,226 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в регулярном в течение короткого срока снятии клиентами со своих счетов наличных средств на суммы, которые в десятки раз превышали суммы заявленных ими доходов, а также - в переводе со счета клиента в пользу юридических лиц с признаками фиктивности средств по купле-продаже ценных бумаг, эмитенты которых фигурируют в уголовном производстве как эмитенты «мусорных» ценных бумаг, стоимость которых "искусственно" завышена в десятки и раз.

В то же время Укрсоцбанк оштрафован на 30,454 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов, которые, в частности, относятся к социально уязвимым слоям населения и не имеют возможности владеть или распоряжаться такими активами, и которые фигурируют в уголовных процессах и тому подобное.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/ukrsotsbank-oshtrafovali-na-30-5-mln-ghrivien
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 10:50

Укрсоцу приветик прилетел от НБУ на 30 млн , круто :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:07

  zzzzzz написав:Укрсоцу приветик прилетел от НБУ на 30 млн , круто :mrgreen:


То есть Альфе
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 12:28

Ну а чо, НБУ тоже їсти хоче :)
раз в міс незадорно пальчиком помахати і мзду взяти
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 14:58

Национальный банк Украины (НБУ) настороженно наблюдает за активными операциями валютного кредитования некоторыми банками с отечественным капиталом, сообщил директор департамента финансовой стабильности центробанка Виталий Ваврищук.

"Мы видим картину в разрезе отдельных банков, и нас это настораживает, что после кризиса для некоторых учреждений дедоларизация не произошла. Одни банки поставили себе целью снизить долю валютных кредитов и успешно идут к ней, тогда как другие - это банки с отечественным капиталом - и далее активно кредитуют в валюте", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

По словам В.Ваврищука, Нацбанк намерен реагировать на эту ситуацию исключительно уделяя особое внимания качеству валютного портфеля.

"Мы не будем устанавливать какое-либо целевое значение долларовых кредитов или депозитов. Мы попытаемся убедить банки, что валютные кредиты должны предоставляться исключительно высококачественным, платежеспособным заемщикам, которые достаточно хеджированы и имеют достаточную валютную выручку", - сказал он.
Живите своим умом!
zzzzzz
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